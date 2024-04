Le robaron dos veces en un día y pide mayor presencia policial

Ser víctima de un robo es un golpe duro, pero ser víctima de dos robos en menos de 24 horas llega a indignar. En este caso, Matías García, propietario de Panchettos, un carrobar de Lafinur e Illia, es quien le puso voz a la indignación y denunció abandono y desidia por parte de las autoridades en la zona donde día a día impulsa su emprendimiento. Además, llamó a sus “vecinos y comerciantes de la zona a hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir”.

Puntualmente, en su comercio, emplazado en la entrada de la playa de estacionamiento del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC), se metieron dos veces en tan solo un día. El miércoles le forzaron la puerta de acceso trasero y el jueves, cuando fue a arreglar el carro para retomar el trabajo, descubrió que habían ingresado nuevamente. “Es casi un chiste. Encima, esta vez me avisó un vecino”, le dijo el comerciante a El Diario de la República.

El viernes por la tarde, mientras Matías y su pareja trabajaban en el carro para ordenarlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento, la mujer brindó detalles de los robos: “Primero, entraron, rompieron unas chapas y revolvieron todo. Se llevaron mercadería y dinero de la caja. Pero el enojo fue cuando vinimos ayer (por el jueves), ya que un vecino nos avisó que vio a una persona corriendo con un microondas y un taladro. Menos mal que nos avisó el vecino, si no se llevaba lo único que nos había quedado”, dijo la mujer.

Matías no pensaba en divulgar en los medios lo que sufrió, incluso mencionó que ya le había pasado, pero esta vez sintió que algo debía hacer, ya que “hace semanas que los vecinos venimos sufriendo robos. En toda la zona de avenida Lafinur. Varias veces he visto gente intentando meterse en el IFDC y he avisado; los robos son crecientes y ya no sabemos qué hacer”.

Esteban, otro comerciante de la zona que atiende en un kiosco, también brindó su parecer a El Diario. “Acá hay un tema que es que desde que sacaron el nodo que estaba en Bolívar y Europa, los robos han crecido. A veces incluso la Policía no puede hacer nada, porque son menores. Lo que se ve casi todo el tiempo son arrebatos, en el semáforo o en la parte de atrás del Centro Cultural “José La Vía”. Aprovechan y después se esconden en lo que era la Granja La Amalia”.

García también llamó a los vecinos del barrio Procrear y del edificio de la sede de AFIP a realizar una junta de firmas para reclamar por el tema. “Sabemos que por ahí la Policía no da abasto, pero desde el Ministerio de Seguridad o desde la Municipalidad algo podrían hacer. Se podría poner un nodo o que haya más recorrido de patrullaje”, planteó el comerciante.

Si bien el movimiento en la zona es intenso, ya que está a pocas cuadras del centro comercial de la ciudad, durante las últimas horas del día y la madrugada el movimiento merma y es ahí cuando los delincuentes aprovechan para actuar, amparados por la oscuridad y con menos miradas en alerta. “A mi hija ya le robaron dos veces el celular en la zona de la playa donde practicaban para el carnet de conducir. Antes estaba todo iluminado, ahora es una boca de lobo y ella vuelve de la facultad cuando está oscuro. Tengo que salir a esperarla y acompañarla las últimas cuadras. No puede ser que tenga miedo de entrar a su barrio”, le contó Eduardo Zingman a El Diario.