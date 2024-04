Desesperado, un vecino busca la camioneta que le sustrajeron hace días

Desde hace cinco días la foto de perfil de Gabriel, un vecino del barrio Almirante Brown de Villa Mercedes, es su camioneta Volkswagen Amarok, la que le robó con absoluta tranquilidad una pareja de delincuentes que logró entrar a su domicilio. A esa imagen del vehículo, con sus datos de patente, el hombre, sus familiares y amigos la han replicado en las redes sociales con la ilusión de conseguir datos certeros que les permitan llegar al rodado.

Según comentaron algunos vecinos, Gabriel trabaja todo el día, está muy poco en su casa. El viernes pasado no fue la excepción. Después de otra jornada laboral, alrededor de las nueve de la noche, volvió a su vivienda situada en Sarmiento, entre calles Italia y Suipacha. Notó de inmediato que su camioneta ya no estaba donde la había dejado, en su cochera. Del interior de la casa también faltaba dinero en efectivo (no trascendió cuánto), un parlante y otros elementos.

De acuerdo al registro de la cámara de seguridad de un vecino, los ladrones eran un hombre y una mujer. Su entrada y salida quedaron registradas en el video. El robo ocurrió entre las 20 y las 20:30 y duró unos 12 minutos.

Un vecino de Gabriel calcula que los ladrones se robaron o encontraron la llave de la casa de la víctima, porque entraron sin problemas. No solo no violentaron ninguna abertura, sino que la alarma que protege al domicilio no sonó. Tampoco tuvieron inconveniente para poner en marcha al rodado, puesto que la llave de la camioneta había quedado en el dispositivo de arranque.

De hecho, el vecino vio cuando alguien salía en la Amarok de la cochera, de la vivienda de dos pisos. "Pensé que era el chico que vive ahí porque nos tocó la bocina y todo, pero no vi quién estaba dentro porque tiene vidrios polarizados", contó y agregó todavía sorprendido: "Lo saludé con la mano, pensando que era mi vecino, pero eran los delincuentes".

Gabriel ha difundido en sus redes que la Amarok tenía la patente AD027NT y jaula antivuelco. Le pide a la gente que si tiene cualquier tipo de información sobre el vehículo se la comuniquen al teléfono 2657320152.