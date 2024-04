La venta de combustibles, en los niveles de la pandemia

El brutal ajuste que padecen los argentinos a raíz de las políticas económicas que ejerce el gobierno nacional generan cada vez más desesperación en la gente que hace malabares para sobrevivir. Todos recortan gastos en pos de que su dinero les rinda un poco más. Pero a raíz de esa merma del consumo también sufren distintos sectores del comercio y la industria. En la provincia la demanda de combustibles, tras las constantes subas de precios, cayó estrepitosamente e iguala los índices registrados durante la pandemia. La nafta premium descendió en sus ventas un 52 por ciento.

Según el último registro oficial, la demanda lleva tres meses a la baja y se espera que abril cierre con el mismo patrón. La disminución, si bien afecta a todos los productos, tiene en la nafta premium su máximo exponente. Muy cerca está el índice del freno en las ventas de Euro diésel.

De acuerdo al “Sistema Unificado de Información Energética” desarrollado por la Secretaría de Energía de la Nación, la venta de ambos derivados es la más baja de los últimos tres años, incluso igualando registros del peor momento del confinamiento.

El relevamiento, elaborado por empresas del sector en todo el país, refleja que en marzo pasado se despachó un 52% menos que el máximo registro histórico, en diciembre de 2017, cuando la venta al público alcanzó los 271.000 metros cúbicos de nafta premium.

San Luis no es ajena a esta crisis feroz. La provincia está en el mismo tono que el resto del país y esa nafta, sumada al Euro diésel son los productos que la gente menos elige por su costo.

Si bien todos los automovilistas saben que son los combustibles de mayor octanaje y que las terminales automotrices recomiendan utilizarlos para mejorar la limpieza y el mantenimiento de válvulas e inyectores, y así favorecer la vida útil del motor, los precios altos tiran por tierra esos factores y al llegar a la par del surtidor, la gente se inclina por las opciones más económicas.

En caída libre

“La realidad es esa. Hay una gravísima caída en las ventas y no solamente pasa con los productos premium. Es general. Si bien la disminución en el consumo de esa nafta es muy notoria y supera al resto, el gran freno en el consumo es en todos los combustibles. Estamos en los valores de plena pandemia. Te diría, para ser exactos, de mediados de abril, cuando en San Luis no había ningún tipo de apertura ni circulación vehicular. Lo mismo que pasa con la nafta premium ocurre con el Euro diésel, son los menos elegidos por sus costos. Es algo que padecemos todas las estaciones de servicio. Estamos en los mismos niveles cualquiera sea su bandera. Experimentamos una caída considerable en las ventas a nivel general. Hoy estamos vendiendo a niveles de pandemia”, señaló el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, en diálogo con El Diario de la República.

“La merma en las ventas a nivel nacional es grandísima. El consumo en todo el país cayó. La gente carga menos y se traslada según sus necesidades más básicas. No solo es un problema de esa nafta o gasoil determinados. La Súper y el diésel solo están un poquito por encima de las ventas en la pandemia. Si las comparamos con mayo, por ejemplo, cuando en ese entonces San Luis tenía ya alguna apertura a la circulación, probablemente estemos por debajo de esas ventas. Digo esto para que la gente un poco imagine lo difícil que está el panorama”, agregó.

“La realidad hoy es que las estaciones de servicio están por debajo de su punto de equilibrio. Venimos usando los que tenemos de reservas y los que no tienen reservas, sufren este panorama. Te diría que hay varios colegas que están mirando la cosa con una preocupación extrema porque la realidad es que al caer tanto las ventas se complica mucho, es un escenario muy difícil el que nos toca. Me animaría a decirte que, si esto no se recupera, en un par de meses es muy probable que veamos estaciones de servicio en alquiler o en venta. Es lo que yo imagino que puede ocurrir”, cerró Gianello.