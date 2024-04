Afinan costos con un cuaderno de campo digital e imagen satelital

Un sistema integrado de planificación por ambientes, al que se le cargan datos de campo, monitoreo y estimación de producción, les permite a los ingenieros agrónomos Gabriel Aguilera y Martín Puigdellibol obtener afinados cálculos de costos. “Lo que llevamos es un sistema, que es un monitoreador, que nos deja cargar y gestionar todo el informe y de esa manera, al transpolar a una tabla, en donde están definidos los ambientes por colores, hace que también el sistema que llevamos nos vaya

ayudando y nos proporcione una referencia sobre dónde estamos parados”, explicó Puigdellibol.

“Es un cuaderno de campo digital”, definió Gabriel Aguilera cuando recibió en sus oficinas a suplemento El Campo para explicar el alcance del trabajo que realizan y mostrar una imagen digital del campo en el que trabajan, que mostraba en colores pos diferentes ambientes de una superficie cultivada con maíz en la zona de Las Barranquitas, en Estancia Grande. Con todo este análisis ellos definen el picado de la planta apuntando a una mayor eficiencia en esa labor, que tiene un elevado costo e impacta en el valor de la ración.

“La parte sur del lote se debería picar y no todo, buscando los kilos que necesitamos para optimizar la labor de picado, entonces la máquina puede tener un costo variable en función del volumen de picado, pero pasar la máquina en una zona donde no va a rendir el picado no es rentable, entonces con esto definimos las áreas de picado buscando los kilos que se necesitan, y optimizando la labor”, ilustró Aguilera.

“Utilizamos una plataforma que ayuda y favorece nuestro trabajo y gracias a eso, también nos es útil para ir viendo la cronología, desde que uno siembra hasta que se hace el picado o hasta la cosecha, según el destino que se le dé a la producción”, agregó.

“Pero la agricultura de precisión no solamente es esto”, aclaró el especialista, y destacó que es el ambiente, el lote, la caracterización del suelo, la topografía, el relieve, la elección del híbrido, la fecha de siembra, entre otras características las que influyen. La valiosa información acumulada e interpretada con ese sistema de monitoreo también les abre ventanas para hacer un ajuste más: “Creo que el paso siguiente para mí es empezar a ver las semillas por ambiente. Es decir, ya no puedo sembrar el mismo híbrido en todos lados. Hay híbridos que son más prolíficos, más plásticos, más rústicos, que dan más estabilidad y otros que dan más potencial”. Ese criterio no se aplica habitualmente en la provincia, según describió, ya que mayormente en San Luis los productores prefieren comprar una misma semilla para todos sus campos porque no quieren correr tanto riesgo, frente a lo desconocido.

De todos modos, Puigdellibol rescató la posibilidad de que con un trabajo de varios años junto a sus socios lograron que muchos productores “cambiaran la cabeza” y pasaran a sembrar híbridos según las condiciones que caracterizan sus campos.

“Cada híbrido tiene su particularidad”, insistió, y continuó: “Las semillas se expresan de manera diferente de acuerdo al ambiente que se les dé".

En materia económica, Puigdellibol advirtió que deben hacerse los números mes a mes, para el caso de las raciones que luego se proporcionarán a los novillos que estén en la etapa de engorde intensivo: “Hay que cerrar las unidades de costo de cada corral, evaluar los consumos y las ganancias, es decir, evaluar la dieta, saber que la alimentación no se tiene que desfasar, porque desde el momento que te fuiste del margen, empezás a perder”, indicó.

Con esta herramienta digital los profesionales pueden hacer a tiempo ajustes agronómicos y de bolsillo, que es el objetivo principal. “Hoy estamos en un contexto de la agricultura en general, en el que todo el tiempo estamos presupuestando, analizando dónde estamos parados con los márgenes, y no es un costo, sino que le ayuda al bolsillo”, aseveró.

En la experiencia que desarrollan en este campo con relieve muy difícil y suelos con mucha piedra, demanda obtener datos muy finos: “Primero, en este caso puntual, el objetivo es que el productor va a cosechar donde no cosechaba, entonces ya tenés un mínimo retorno, pusiste un dólar ya tenés un retorno”, dijo.

Lo valioso de estos criterios es que se logra un margen por el ambiente, porque se usó el mismo capital de inversión y la retribución de esos ambientes complicados probablemente se exprese en un porcentaje, no tan elevado, pero que compense.

Agricultura por ambientes

La agricultura por ambientes es la puerta de ingreso a la tecnología de punta. La identificación de lotes de producción a partir de mapas satelitales es hoy el camino para mejorar el negocio a partir de innovaciones tecnológicas y un enfoque integral del cultivo.

La complejidad técnica que encierra hoy la producción agrícola ha llevado a cuestionar las unidades de decisión: ¿cuáles son las extensiones razonables para la aplicación de tecnologías productivas, eficientes y sustentables? El lote es frecuentemente una unidad de decisión en donde conviven lomas, bajos y otros elementos topográficos que afectan el comportamiento de los cultivos. Por ello, tanto para mejorar el rendimiento como la eficiencia del uso de los recursos e insumos,

como para reducir variabilidad y riesgo productivo, la Agricultura por Ambientes se convirtió en el sistema de trabajo diferenciado. En la actualidad existen herramientas que permiten identificar y georreferenciar la heterogeneidad por ambiente, así como también se dispone de tecnología suficiente para poder manejarla de forma independiente y especifica.