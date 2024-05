El "Flaco" Traverso: un ganador y elogiador de Potrero de los Funes

Juan María Traverso era un asiduo visitante de la provincia, inclusive llegó a elogiarla por contar con el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, inaugurado en 2008 y al que llegó a ubicarlo entre los tres más importantes del mundo. Durante fines de la década de los 70, el “Flaco” compitió en carreras disputadas en las calles de esa ciudad turística –denominado circuito “Lago y Sierra- con el TC. Fue el 20 de agosto de 1978, fecha en la que conquistó el podio.

“Tras noventa días de inactividad, el TC realizó dos presentaciones en una semana; esto marcó un reducido número de participantes, para esta competencia, tan solo 21 máquinas largaron la primera de las tres series corridas en la que Jorge Martínez Boero aprovechó un error de Juan María Traverso para ganar tras las ochos giros estipulados”, contó Guillermo Blanco en una publicación de Facebook, en la que añadió: “La segunda fue para Traverso, seguido de Gradassi. En la tercera fue 'Pirin' quien la ganó sobre el 'Flaco' de Ramallo”.

“La suma de tiempos arrojó una ventaja de 14 segundos de Traverso a (Héctor) Gradassi. A 43" 2/10 del vencedor quedó Eduardo Sáenz y a 1'9" 2/10 Martínez Boero, con lo cual cuatro Ford ocuparon los primeros puestos”, prosigue el posteo.

En esa carrera, el “Flaco” se impuso con su Ford con la marca 1:6'39" 5/10, seguido de Gardassi y Sáenz.

Además, el promedio del ganador 1 fue de 133 kilómetros, 936 metros por hora, mientras que el récord de vuelta (quinta de la segunda serie) fue de 2 minutos y 42 segundos, a un promedio de 137 kilómetros por hora.

Ya retirado, Traverso regresó en varias ocasiones a la provincia para promocionar distintas competencias. Una de ellas fue en julio de 2013, para acompañar el lanzamiento del Top Race, ocasión en la que elogió el Circuito de Potrero.

“Últimamente se han hecho muchas comparaciones (en referencia al Autódromo de Termas de Río Hondo). Quiero aclarar que el de Potrero de los Funes no es un autódromo, sino un circuito callejero que está dentro de los tres mejores del mundo, por lo cual no es comparable con un autódromo, no corresponde hacer esa comparación”, sostuvo el prócer del automovilismo.

Redacción.