Gendarmería tiene el predio listo; los aspirantes a Policía siguen en espera

La Punta luce verde oliva. Y no es por el tono de las sierras en tiempos otoñales, sino por el arribo de Gendarmería que ya es una realidad. Las instalaciones del ex Set de Cine ya están listas para que unos 40 uniformados puedan residir de cara a la prestación de sus servicios; vendrán efectivos de distintos puntos del país. Así son las prioridades para el gobierno de Claudio Poggi. Por un lado, todas las disposiciones necesarias para la fuerza federal; por el otro, decenas de chicas y chicos vieron frustrados sus sueños siguen en espera: los aspirantes a Policía quedaron en el olvido.

El predio que el poggismo dispuso para Gendarmería fue readecuado específicamente. Un equipo de avanzada llegó en las últimas horas para conocer el espacio, instalar el dispositivo de comunicaciones y determinar en qué oficina se va a desarrollar cada despliegue. El edificio Sección Seguridad Vial La Punta fue intervenido con el cerramiento y la construcción de dos caniles. Comprende un sector femenino con tres habitaciones, con ocho camas cada una, mientras que el masculino tiene seis dormitorios con capacidad para cuatro cada uno. El lunes 27 se hará el acto de puesta en marcha; estará la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A las claras, todo el megamovimiento evidencia que cuando se quiere, se puede. Y cuando no, también. Lamentablemente, quienes pagan los platos rotos son los aspirantes a Policía, quienes perdieron tiempo, dinero y anhelos. Para la fuerza militarizada hay recursos; para las vocaciones azules de la provincia, no. En medio de esto, resuena la pregunta: ¿cuánto cuesta el arribo de Gendarmería?

Las excusas que impulsó el Gobierno ante el impedimento de cursada para los aspirantes que habían aprobado los exámenes de rigor daban cuenta de que las instalaciones de la Escuela de Policía no estaban en condiciones y que dicha etapa de estudios no se podía impartir en cualquier espacio. Sin embargo, no hubo ningún tipo de gestión para tratar de llegar a buen puerto y poner sobre la mesa disposición, buscar alternativas. Pareciera que el Gobernador está empecinado contra la Policía y, por ende, contra las futuras vocaciones.

En primera persona

“Trabajaba en la Municipalidad cuando hice el ingreso a la Policía; estábamos esperando para la adaptación y tuve que renunciar a mi puesto laboral. Lo perdí. No nos llamaron nunca y no pude recuperar mi empleo. Esa situación me complicó la parte económica, tuve muchos gastos. Conseguí un trabajo en el centro, estaba en una tienda, pero tuve que renunciar. Ahora estoy desocupada. Espero que nos puedan hacer entrar a la escuela, ya que el año pasado nos sacrificamos. Hoy no está la situación para hacer los gastos de estudio como los que hicimos en 2023. Tienen que escucharnos y reconocer lo que hemos hecho. Como Gobierno, fue muy injusto dejarnos en la nada. Perdimos muchísimas cosas”, lamentó Milagros Quiroga, una de las aspirantes damnificadas.

Las chicas y chicos hicieron una verdadera inversión para cumplir con los requisitos físicos, psicológicos e intelectuales que demanda cualquiera de las carreras que se dictan en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Así como se pusieron todas las fichas para Gendarmería, una solución se podría haber logrado para los jóvenes puntanos. La provincia habría ganado más efectivos en la calle, algo que la gente reclama en medio del dolor por la inseguridad de un San Luis liberado.

“Nos dejaron en la nada. Tuvimos que buscar trabajos y meternos en carreras que ni pensábamos. En mi caso, me estoy inscribiendo en la ULP Virtual y trabajo en un kiosco. Siento frustración”, apuntó María José.

“Mi hijo dejó de trabajar para prepararse para su sueño. Lo apoyamos, junto a sus hermanas, para que lograra llegar. Está totalmente desanimado. Es una barbaridad lo que hicieron. Ahora consiguió trabajo, lo van renovando mes a mes, nada seguro. Tenemos esperanza de que la carrera se inicie”, aportó Carmen, mamá de un aspirante.

Por lo pronto, esperan que la Justicia se expida sobre la medida que dictó el procurador general de la Provincia, Luis Martínez.