El gobierno provincial ataca a otra escuela generativa y echa a 30 docentes

Las persecuciones del gobierno provincial a las generativas siguen a toda máquina y arrasan todo a su paso. Ahora le tocó el turno a la Escuela Generativa “Luis Bernardo Lusquiños”, donde despidieron a unos treinta docentes a quienes no les renovarán los contratos que finalizan el próximo 31 de mayo. Aseguran que serán reemplazados por maestros que vienen de La Rioja.

El establecimiento educativo funciona hace cinco años y tiene un plantel de 36 profesionales, entre la primaria y la secundaria. La asociación “Luis Bernardo Lusquiños” estaba a cargo de la entidad, que fue intervenida por el gobierno provincial en abril. Señalan que hoy asumiría una nueva asociación bajo el nombre tentativo de “Asociación por la Educación en Libertad”.

En un comienzo, los contratos de los docentes de la entidad eran hasta el 31 de enero y luego se prorrogaron hasta fines de mayo. “Estamos padeciendo esta situación desde febrero, cuando la ULP nos envió un email que decía que nuestros contratos quedaban sin efecto a partir del 31 de enero; casi nos morimos cuando nos informaron. Luego se retractaron, llegaron a un acuerdo y nos dijeron que seguían hasta el 31 de mayo”, precisó una docente que trabaja en la entidad, quien prefirió no brindar su identidad.

Los profesores se presentaron en el verano en el Ministerio de Educación para consultar, ante los rumores de la intervención de la asociación, qué iba suceder con sus fuentes laborales. “Les preguntamos qué iba a pasar con nosotros, porque estábamos muy preocupados con la nueva asociación, ya que sabíamos que iba a haber un cambio de sistema, de generativa a autogestionada. Nos dijeron que no nos podían asegurar nada porque al ingresar un empleador nuevo se debían hacer otro tipo de contratos para afrontar los sueldos”, detalló.

Los educadores continuaron esperando una respuesta, hasta que la nueva asociación comenzó a realizar la transición del espacio. “Nos citaron, nos hicieron entrevistas y les presentamos los currículums para continuar en la institución y formar parte de un nuevo equipo. Los directivos que están a cargo son los mismos que controlan la escuela ‘Carlos Juan Rodríguez’, una asociación muy grande y que tiene años de experiencia”, describió.

El viernes de la semana pasada, los profesores tomaron conocimiento de que la asociación llamó a tres docentes de la secundaria y uno del nivel primario a quienes les informaron que iban a continuar trabajando en el establecimiento. Esto implicaba que a unos treinta profesionales no se les iba a renovar el contrato y se quedarían sin su fuente laboral.

“Quedaremos sin trabajo y la ULP le va a extender el contrato a la institución y va a seguir afrontando los gastos de los sueldos del personal hasta fin de año, hasta que la institución pueda realizar la transición completa. A nosotros nos indigna que el Gobierno no haya puesto una cláusula que indique que va a seguir pagando a través de la ULP los sueldos docentes y que mantenga el plantel. No es un empleador privado. Además, ¿qué les da el derecho a que nos corran a todos y pongan todo un equipo nuevo de profesionales de la educación?”, manifestó.

Señaló que la mayoría de los educadores serán reemplazados por docentes oriundos de la provincia de La Rioja. “Les dijeron a los docentes que seguirán en la institución, que los nuevos son de La Rioja. ¿Y qué pasa con nosotros, que somos puntanos? Quizás algunos nos perfeccionamos en otros lugares, pero volvimos a volcar toda nuestra pasión y conocimiento en nuestra provincia. Nos dejaron de lado y es muy triste”, lamentó.

La profesional también aseguró que los nuevos docentes tienen hace un tiempo domicilio en Juana Koslay o en la ciudad capital. “Personal de la Junta Docente me admitió que tenían sus domicilios en nuestra provincia”, dijo.

Manifestación

Los docentes a quienes no se les renovará el contrato realizarán hoy a las 12:45 una convocatoria abierta a la comunidad y a las familias de los alumnos en la Escuela Generativa “Luis Bernardo Lusquiños” para exigir una respuesta de parte del Ministerio de Educación. Señalan que el 97 por ciento de los profesionales que brindan sus servicios en esta institución se quedarán sin sus puestos de trabajo a partir del próximo 31 de mayo.

“Yo no quiero que esto quede así. Mañana (hoy) se presentará la nueva asociación y convocamos a las familias a que participen. Les voy a preguntar, y que me digan en la cara, por qué yo no soy tan apta como un docente de La Rioja para trabajar en esta entidad”, manifestó ofuscada.