San Luis: comerciantes siguen muy preocupados por el "tarifazo"

Además de sufrir por la caída en las ventas de hasta el 60 por ciento, los comerciantes puntanos ahora están preocupados por el tarifazo que el intendente de San Luis, Gastón Hissa, quiere aplicarles con la actualización de las tasas municipales, con un ajuste general superior al 460 por ciento.

Enterados de esta decisión del Municipio, los integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Comercio local se reunieron con los concejales para hacerles saber su opinión, que el presidente de la CAME, Emmanuel López, resumió como “no es el momento más oportuno para generar este aumento”.

Hace dos semanas, el Ejecutivo municipal envió el proyecto de ordenanza donde aplica un aumento excesivo de la UMM. Según explicó López, un ajuste de este tipo implicará que los comerciantes automáticamente verán aumentados todos los trámites municipales que realizan periódicamente.

Entrevistado por FM Lafinur, el comerciante recordó que “en diciembre ya se había aprobado la tarifaria y tuvimos actualizaciones para el primer y segundo semestre por la inflación del IPC San Luis. Y el otro tema es que ahora, en vez de ser semestral, se quiere pasar a que sea trimestral”.

También agregó que “si a este 121 por ciento de aumento de manera inmediata que se nos quiere aplicar se le suma la inflación del IPC San Luis, que desde diciembre hasta la fecha fue del 54,1 por ciento, es sencillamente impagable”.

En caso de aprobarse el tarifazo de Hissa, y según las proyecciones para noviembre de este año, la habilitación comercial a bares, restaurantes y farmacias, por ejemplo, se va hasta $267 mil. “Lamentablemente, estamos ante un contexto económico que todos conocemos, donde los comerciantes sufren por una caída abrupta de las ventas en los últimos cuatro meses”.

El concejal del PJ Juan Martín Divizia contó que la semana pasada se reunieron con varios comerciantes y dijo que “en todos los casos hemos tratado de contarles cómo será el impacto de esta modificación de la tarifaria, porque desde la Municipalidad se ha intentado confundirlos diciéndoles que esto no representa un aumento, sino que es solamente un adelanto, lo cual es mentira".

Divizia recordó que cuando la secretaria de Hacienda, Infraestructura y Planeamiento, Fabiana Malamud, y el subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización, Daniel Piñeda, fueron a explicar el proyecto al Concejo, “nos dijeron que no era un aumento y que además no afectaba a todos los comercios. Pero cuando en el bloque nos pusimos a hacer los cálculos, no solo afectaba a todos los rubros, sino que pudimos corroborar que el tarifazo llegará al 462 por ciento si se toma el período de diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024”.

La medida los perjudica a todos por igual

En el proyecto de ordenanza que impulsa Gastón Hissa se aumentan también los tributos a diferentes entidades: por ejemplo, la alícuota de ingresos brutos para financieras y bancarias; lo mismo para las agencias de juegos de azar. También, a las estaciones de servicio (combustibles líquidos y GNC), a las empresas telefónicas, a las cadenas de farmacias y a las empresas fúnebres.

Los mínimos anuales que deben pagar algunos rubros comerciales también se actualizan y las que se verán perjudicadas serán las empresas constructoras, que ahora deberán abonar 2.500 UMM; las clínicas y sanatorios, 4.600 UMM; las empresas de transporte, 5.300 UMM, y las agencias de venta de automóviles, 4.600 UMM.

También se agregó un capítulo para los espectáculos: cuando se cobren entradas, un porcentaje tiene que ir a la Comuna. Y de acuerdo a la cantidad de asistentes a los encuentros, variarán las unidades. A más gente, más unidades a pagar. Se quiere cobrar hasta por cada kiosco o cantina que haya en un show.

El bloque de concejales del PJ realizó una comparativa del valor del carnet de conductor para autos y camionetas, que hoy es de $4.413,70, y pasaría a costar en noviembre $16.953,70. Y el mismo carnet para una moto de más de 50 centímetros cúbicos llegaría a los $13.384,50.

El concejal del PJ contó que luego de hablar con unos cincuenta comerciantes, “todos se mostraron en desacuerdo con esta medida y lo están viviendo con muchísima preocupación. Porque están viendo cómo continuar este año sin despedir más empleados y sin cerrar sus puertas; y, encima, ahora tienen que pensar en pagar este nuevo aumento imprevisto”.

Y señaló que “si el problema que tiene el Municipio es la baja recaudación, si además sigue aumentando las tasas municipales, va a recaudar cada vez menos. Nadie que esté afectado por esta medida, y acá incluyo a quien debe sacar un carnet de conducir, obtener una libreta sanitaria, pagar una habilitación comercial o conseguir el libre deuda, ninguno de estos contribuyentes está de acuerdo con un aumento de tal magnitud”.