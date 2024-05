Zabala Chacur dijo que la Provincia tiene fondos, pero le falta un plan de gobierno

La muletilla se repite en toda oportunidad posible. Cada vez que Claudio Poggi tiene acceso a un micrófono se encarga de manifestar que las arcas del Estado están al límite y que recibió una provincia sin recursos. La pesada herencia es el eslogan de su gestión. En ese sentido, la diputada nacional de Unión por la Patria, Natalia Zabala Chacur, concretó un análisis desde el punto de vista de las cifras, desmintiendo las afirmaciones del cordobés. También puso en tela de juicio la falta de un plan concreto para gobernar.

“El discurso escudo del gobernador actual no tiene correlación con el informe que presenta el ministro de Hacienda saliente (Eloy Horcajo) de programación financiera correspondiente a 2023 (…). Si vamos al 10 de diciembre, la programación financiera implicaba una reserva al 31 de diciembre de 2023 de aproximadamente 16.184 millones de pesos; hay que recordar que diciembre incluye el gasto adicional del aguinaldo, que se adelantó por la situación económica. Este relato de que recibe a la provincia fundida no lo cree nadie. No hay forma de refutar un informe que consta en Escribanía de Gobierno, que fue publicado en el Boletín Oficial con decreto, donde estaban detallados todos los depósitos”, apuntó en diálogo con FM Lafinur.

Al mismo tiempo, recordó que cuando Poggi asumió, rescindió la obra pública y los anticipos financieros afines superaban los 24 mil millones de pesos estimativamente, que le son devueltos. En otro término, le dio de baja a beneficiarios del Plan de Inclusión, bajó de categoría a trabajadores, a otros les quitó la planta permanente, suspendió licitaciones, entre otras medidas que, en los hechos, le deberían haber ampliado el margen de recursos.

“Él recibe una provincia con al menos 16 mil millones de pesos a favor, más lo que ingresa en enero. Para entender, comparativamente, en el período de enero a mayo de 2023, la recaudación era de casi 107 mil millones de pesos; a mayo de este año llevamos 368 mil millones de pesos. Me dirán: '¿Pero y la inflación?'. Si se actualizan los montos, los casi 107 mil millones de pesos de 2023 (a mayo) dan 391 mil millones (de hoy). Es decir, hay una caída de más o menos el 6%, caída justificada porque hubo desaceleración de recaudación en marzo y abril. Enero y febrero fueron muy buenos, marzo cayó, abril cayó, y mayo empieza a recuperar a nivel nacional; a nivel provincial viene en aumento permanente. Y no estoy contando la recaudación de mayo de 2024, que influirá la recaudación por moratoria, con lo cual va a ser mucho mayor que la del año pasado”, especificó.

La legisladora nacional describió que el actual gobierno ha contado prácticamente con los mismos recursos que el gobierno saliente a esta fecha en 2023, con las claras diferencias de las actuales medidas de ajuste que detonan la obra pública y la salud, entre otras aristas. Todo con una gran cantidad de funcionarios, de los que la mayoría no tiene tareas asignadas, y que presentan inexperiencia, no tienen trayectoria, no tienen ideas ni gestión.

“El gobierno nacional le dio a la administración pública nacional un aumento en enero del 12,08%, en febrero del 15,1%, en marzo del 11,02%. Se podría haber dado este aumento a nivel provincial. ¿Por qué no se dio? No lo entiendo. Se ha dado el 15% que no se ha hecho efectivo, se ha anunciado. Yo traté de acceder al decreto de aumento y no he podido, no logro encontrarlo en el Boletín Oficial para saber sobre qué base salarial se otorga”, aseguró.

“El Gobernador ha ocupado cargos públicos muy importantes, ha sido legislador nacional, provincial, gobernador, ganó las elecciones en junio, se cumple un año de las elecciones, y ¿no tenemos un plan para la provincia?”, concluyó.