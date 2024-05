Las "Pibas" visitan a Banfield y las "Pibitas" son locales ante River

Será un domingo muy especial para el fútbol femenino de la provincia. Mientras San Luis FC jugará por la 8ª fecha de la Primera A ante Banfield, en Buenos Aires, las divisiones Sub 14, Sub 16 y Sub 19 debutarán en los torneos juveniles de la AFA recibiendo a River Plate. Será en el Estadio "Socios Fundadores" de Estancia Grande, ante la negativa del Gobierno de prestar el Estadio provincial "Juan Gilberto Funes" de La Punta, que sí se lo cede a Juventud y a Estudiantes.

Será la primera vez en la historia de divisiones juveniles de un club puntano de fútbol femenino compitiendo en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Más de 60 jóvenes cumpliendo el sueño y trazando el camino que luego las depositará en Primera.

Cuando se proyectó San Luis FC se pensó en la realidad que hoy vive el fútbol femenino de la provincia: oportunidades para todas las chicas de cada rincón, llegar a jugar en Primera A con las mayores y empezar a competir con las menores.

Al sur bonaerense

San Luis FC visita desde las 15 a Banfield, en el octavo capítulo del torneo de Primera A.

Ya afirmado en la máxima categoría, el equipo de Carlos Casteglione viene con un andar equilibrado (3 triunfos, un empate y 3 derrotas, con 12 goles a favor y 12 en contra), y tendrá enfrente a un equipo que suma tres puntos menos que las puntanas (7 a 10), pero que jugó un partido menos.

De visitante, las "Pibas" derrotaron a Huracán en el debut (1-0) y a Estudiantes de Buenos Aires (3-1) en la última salida de la provincia. Y en canchas ajenas, perdieron 2-1 ante Newell's y 4-1 frente a Racing.

La de hoy será una buena posibilidad para escalar en las posiciones y ubicarse entre los 5 primeros equipos, que es el objetivo planteado puertas adentro, como primera medida para buscar la cima.

San Luis FC solo piensa y se enfoca en la competencia, más allá del dolor que le representa ver que el Gobierno les da la espalda desde lo económico y apenas les abre las puertas de algunos espacios deportivos.

