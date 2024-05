Encerraron a docentes de la Generativa "Lusquiños" para evitar que los vean los alumnos

Otro atropello del Gobierno hacia las generativas. En el edificio del nivel primario, cinco docentes desafectados de la escuela “Luis Bernardo Lusquiños” fueron encerrados, como si fueran rehenes o presidiarios, en una sala para que no mantengan ningún tipo de contacto con los alumnos. También siguen a la espera de una respuesta de la nueva asociación sobre por qué no les renovaron el contrato, que finaliza a fin de mes.

El jueves la asociación "Red para la Libertad" realizó la presentación de las nuevas autoridades de la institución y de los maestros que se harán cargo de las clases. Sin embargo, el cambio vino con despidos: los docentes desafectados son cinco de la primaria y once de la secundaria. Además, confirmaron que la generativa pasará a ser autogestionada.

Los maestros desvinculados se presentaron ayer a la mañana para trabajar, pero los directivos les informaron que debían dirigirse a la sala de docentes para que no tuvieran ningún tipo de contacto con sus alumnos. “Durante el primer recreo, los chicos nos vinieron a buscar a la sala. Eran más de treinta que ingresaron al lugar y nos abrazaron con lágrimas en los ojos. Nosotros amablemente les pedimos que se vayan y que disfrutaran del recreo en el patio, para que sigan con su jornada escolar”, dijo la docente Eugenia Calderón.

En ese momento, la nueva coordinadora general del nivel primario, Iris Merlo, al ver lo sucedido en la sala les manifestó que se quedaran ahí, e incluso los amenazó con hacerles un acta. “Le digo que estoy en mi espacio de trabajo y que no me puede encerrar dentro de una sala. Fuimos amenazados y también reprimió a los chicos para que no se acerquen. Ellos le preguntaron por qué estábamos encerrados y por qué no les dejaban demostrar sus afectos y abrazarnos”, detalló.

A todo esto, todavía no tienen respuestas sobre qué va a suceder cuando el 31 de mayo terminen los contratos con la institución. “Sabemos que no los van a renovar como se viene haciendo en los últimos cinco años de forma automática. Ahora nos enteramos de que la nueva asociación dice que no son nuestros empleadores, pero resulta que sí son los que decidieron quiénes quedan y quiénes no”, describió.

Trabajo virtual

En la jornada de ayer, la institución les hizo firmar a los docentes desafectados un acta acuerdo de realización de trabajo con la modalidad virtual. “A partir del lunes deberemos continuar trabajando para el establecimiento, pero desde nuestras casas en forma virtual”, dijo Calderón.

Tras culminarse la clase de ayer, los docentes se dirigieron al Ministerio de Educación para saber por qué los reemplazan en sus puestos. “No nos dijeron nada, se lavan las manos. Dicen que la nueva asociación tiene libertad y derecho de poner el plantel docente que ellos quieran y que están en proceso de evaluación del nuevo staff”, manifestó.

Los recibió la directora de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas, Natalia Endeiza, quien les hizo un acta donde constató que por la integridad física y mental de los profesores y alumnos, estos van a colaborar de manera virtual desde sus hogares con la transición de los nuevos directivos y docentes. “Lo que sucede es que directamente no quieren que trabajemos más en la escuela, ni de forma virtual y menos presencial”, resaltó.

Protesta de los alumnos

Por otro lado, ayer estudiantes de sexto año de secundaria realizaron una manifestación. “Los chicos del último año hicieron una sentada en protesta por los profesores desvinculados. Desde la asociación les ofrecieron cajones de pollo, viajes de egresados y la indumentaria de la promoción, con tal de que dejaran de reclamar en el ingreso de la escuela. Luego se los amenazó diciendo que no se les iba a dar el desayuno si no ingresaban. Un grupo de alumnos entró al edificio y otro se quedó sentado manifestando junto con los docentes echados”, sostuvo.

Redacción