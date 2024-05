Incomodidad, perturbación, lástima y redención para volver a terminar en la incomodidad. Este resumen encapsula la esencia de la serie de Netflix que causó revuelo por su impactante historia, que desde las primeras palabras advierte: "Esta es una historia real". Sin embargo, el dato más espeluznante surge para aquellos que, después de ver "Bebé Reno", deciden investigar su origen. La historia del comediante frustrado que es acosado y abusado está basada en las vivencias del director, productor y actor principal, Richard Gadd.

En 2015, Gadd trabajaba en un pub en Londres cuando, por compasión, le regaló una taza de té a una mujer que lloraba. En el transcurso de cuatro años, esa misma persona, a quien llamará Martha Scott en la miniserie, le envió 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas.

Aunque la serie resulta incómoda desde el principio, en sus primeros capítulos presenta una historia que se desarrolla como un drama cómico; con escenas de humor ácido, chistes sin remate y primeros planos esquizofrénicos de Martha, interpretada por Jessica Gunning, dedicados a su obsesión de turno: Donny Dunn. Este último, con una necesidad latente de atención, recibe entre incómodo y gustoso las primeras miradas, charlas y halagos de la mujer.

Las sensaciones oscilan entre la gracia de ciertas secuencias, como los comentarios machistas de los compañeros de trabajo de Donny; un aura karmática al ver a un hombre acosado por una mujer sin que nadie lo tome en serio; y una gran pena y empatía por la mujer, claramente afectada por un trastorno mental, quien convierte en una relación sentimental un gesto amable del protagonista.

Otros momentos cómicos incluyen los encuentros de Donny con la Policía, que desmontan el pensamiento eurocentrista de que todo funciona mejor en países más desarrollados, incluyendo las fuerzas de seguridad. Aunque Donny visita frecuentemente la comisaría, le lleva varios encuentros lograr que el agente de turno lo tome en serio y lo derive a una investigadora, en parte debido a la vergüenza del acosado por no haber denunciado el manoseo de Martha y por el hostigamiento del agente que lo interpela con la tan conocida frase: "¿Por qué no denunció antes?".

A pesar del drama, el género predominante en "Bebé Reno" es el psicológico; los roles de víctima y victimario se resignifican constantemente. Martha es un gran ejemplo, cuando se deja entrever que ella también fue violentada en su infancia; Donny, quien en su desesperada búsqueda de atención y reconocimiento acepta la atención de su acosadora; y luego está Terri, la novia del comediante, a quien oculta por la excusa de protegerla del acoso, pero en parte también por su propia inseguridad, y la lleva a una depresión por dejarla expuesta ante sus peores temores.

Cuando la serie parece volverse monótona, el cuarto episodio irrumpe como una granada y destroza cualquier intento de comedia. Un flashback al momento más vulnerable y violento de la vida de Donny, o Richard, hace que todas las piezas sueltas de la personalidad del protagonista encajen de forma violenta, abusiva y dolorosa.

El episodio repasa sus veinte años y los fallidos intentos de convertirse en un comediante exitoso, su entrada a una escuela de teatro, su relación con su novia de ese momento y la influencia devastadora de Darrien (Tom Goodman-Hill), un escritor de la industria televisiva que abusa de él. Pero nunca publicará ninguno de los trabajos de Donny, tampoco le pagará un centavo por las horas invertidas en escribir guiones; en cambio, Darrien lo introducirá en el universo de las drogas y aprovechará los baches en la memoria del joven para abusarlo y violarlo. Luego del último episodio violento, el protagonista no se va de la casa de su agresor, no sabe por qué, pero se queda tres días hasta que se anima a salir del ciclo de abuso.

En el quinto capítulo, la serie alcanza su punto máximo de crisis. La relación con Martha lo lleva a ser

expulsado de la casa donde vivía, arruinar su carrera como comediante y separarse de Terri. Sin embargo, descubre más tarde que no fue ella quien arruinó su vida, sino él mismo. Y justamente eso es lo valioso de la serie, que, sin cuestionar el rol de víctima de Donny, porque no hay duda de que lo es, ofrece una mirada empática y autocrítica hacia los personajes. Con la información de que el creador es quien vivió la historia, se evidencia una necesidad de intentar comprender qué impulsó a cada una de las partes a comportarse así, cuáles fueron sus dolencias y, en el caso del protagonista, de dónde viene su comportamiento autodestructivo.

“Bebé Reno” es un viaje que lo lleva hasta tocar, en sus cortos siete episodios, el vínculo con sus padres y el dolor de su exsuegra, quien le permite seguir viviendo con ella porque, en el fondo, le recuerda a su hijo fallecido, del que Donny hereda una campera amarilla.

La miniserie de siete capítulos ya es el producto de plataformas más visto en lo que va del año.

Gadd describió la serie como "una catarsis que resultó ser la mejor terapia. A veces, en el pozo de la desesperación, surge la inspiración". El humorista tuvo dificultades para hablar con sus padres, al igual que Donny para revelar el abuso, el acoso y su sexualidad. En la serie, durante esta conversación, su padre cuenta indirectamente su propia experiencia con el abuso al decir: "Yo fui a una escuela católica y eso no me hizo menos hombre".

En el último episodio, el llanto de Martha durante la condena, cuando se declara culpable y es sentenciada a nueve meses de prisión, es uno de los momentos más conmovedores y redentores. Sin embargo, esto no ocurrió en la vida real. Gadd optó por no enviarla a la cárcel para no empeorar su malestar mental. "Debido a dónde terminaron las cosas en la vida real, ya no es una preocupación para mí. Resultó en una situación en la que ella no puede volver a contactarme", confirmó a Variety.

El final reafirma la mirada de que es una serie más psicológica que un drama, el concepto de “repetir historias” está desde un comienzo, las relaciones fallidas de Donny, por su incapacidad de darle protagonismo en su vida a sus parejas; la necesidad de atención del comediante que lo lleva a vínculos peligrosos; el miedo a no ser “hombre” ante su familia por sus elecciones sexuales, algo que también remarca su padre; y, por último, encontrarse del otro lado de la barra cuando un bartender le ofrece un trago gratis por lástima.

La incomodidad del principio vuelve a aparecer y queda en el aire, latente, que el acosado se vuelva acosador. Un rasgo propio del ser humano, que en la serie está llevado al extremo, y que la repercusión de la serie no hizo más que afirmar. Tal fue el furor que los medios y la gente comenzaron a buscar la verdadera identidad de Martha, algo que el director y los actores tuvieron que salir a pedir que no hagan. ¿Hasta dónde llegarías para saciar tu interés por un otro?