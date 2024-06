ATE le exigió a Poggi mejorar los sueldos de los municipales

Como en el fútbol, en la política ya está todo inventado. Tanto las nuevas como las viejas prácticas se repiten. Eso hace el gobernador Claudio Poggi, al intentar emular a dirigentes de gestiones anteriores al salir de "gira institucional" por el interior de la provincia. Dará besos y tomará mates con ellos. Pero de ahí a resolver sus problemas habrá un gran trecho. Igualmente, surgió una nueva iniciativa por parte de ATE San Luis, el sindicato que nuclea a los empleados públicos. Sugirieron o desafiaron al mandatario a que, aprovechando su periplo por el interior sanluiseño, que comienza el lunes, se preocupe por los salarios de los trabajadores municipales de cada localidad o pueblo, ya que, se sabe, sus ingresos son magros. Habrá que ver si el mandatario se anima al desafío o con la excusa de la "autonomía" les deja el "paquetito" como está a los intendentes.

"Estas reuniones de cara a la gira institucional del Gobierno por los municipios serían una muy buena oportunidad para que el gobernador Poggi y los intendentes pongan en agenda y resuelvan de forma urgente el grave problema salarial que hoy atraviesa la totalidad de las y los trabajadores municipales de nuestra provincia", indica en su primer párrafo el comunicado que el gremio publicó en sus redes sociales.

"Le sugerimos al Gobernador que cuando visite los pueblos, salga del recorrido que seguro le van a preparar los intendentes y les pregunte a las y los trabajadores municipales cómo la están pasando, cómo hacen para vivir o sobrevivir con salarios por debajo de la línea de la indigencia", reflexionan en el escrito.

"Asimismo, creemos oportuno que usted, Gobernador, les cuente a nuestros compañeros y compañeras municipales cuál es el plan de gobierno para sacarlos de esta angustiante situación. Porque no aceptamos que se excusen desde el Gobierno de San Luis invocando la autonomía de los municipios, porque este es un problema tan grave que requiere un abordaje conjunto de Provincia y municipios", agrega la carta.

"Tampoco pueden quedar afuera de esta problemática los y las legisladoras a quienes, lamentablemente, no vemos hoy preocupados, defendiendo los intereses del pueblo al que representan", agregaron.

"Todos son responsables y deben hacerse cargo de lo que les corresponde. Gobierno, intendentes y legisladores. Ningún sector puede desentenderse de esta crisis salarial que hoy viven las y los municipales de nuestra provincia", destacaron en otro párrafo.

"Desde ATE San Luis le pedimos al Gobernador que no camine solo por la alfombra roja que le van a poner algunos intendentes. Seguramente esa no será la realidad de los pueblos. Si es que esta gira no será un acto de gobierno para hacer fotos y videos, para mostrar una realidad provincial que hoy no es tal. Si hoy los municipios siguen brindando servicios de calidad a sus habitantes es porque hay trabajadores municipales que, en la gran mayoría de los casos, se desempeñan en pésimas condiciones laborales y salariales, pero todos los días cumplen con mucho compromiso y orgullo con sus tareas habituales, brindando los servicios esenciales a la población", indicó la carta.

Meses de reclamo

Los dirigentes de ATE San Luis tienen un año por demás movido en torno a la representación y defensa de sus afiliados y de aquellos empleados estatales que aún no forman parte del gremio. Cualquiera sea la condición de ese obrero, desde enero, cuando el Ejecutivo puntano anunció el ilegal pago en cuotas de los salarios de los trabajadores del Estado provincial, el gremio libra una batalla incansable contra los atropellos de la administración Poggi.

No solo por sueldos mal liquidados, salarios en cuotas o largas demoras para abonar esos dineros, sino también por los cientos de despidos injustificados a personas que se desempeñaban en el ámbito de la educación o la salud.

Habrá que ver qué postura toma Poggi. Si repara en lo que gana un empleado municipal del interior provincial o mira para otro lado en busca de algún acuerdo político.