Elecciones en México: Democracia o bala

Desde su acta de independencia en 1821, México tuvo 65 presidentes; pero no fue hasta 1982 que por primera vez una mujer se postuló para el puesto de más alta jerarquía. En total pasaron ocho por la candidatura, ninguna tuvo éxito hasta ahora. Este domingo, México tiene las elecciones más grandes de su historia, por cantidad de habitantes y puestos en disputa. Las dos candidatas con mayor proyección a conseguir la presidencia son mujeres. Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. Sin embargo, este es tan solo un factor que hace particulares a las votaciones que también se llevan el ránking de las más violentas del país.

El inexistente número de presidentas se debe, entre otros motivos, a que recién en 1953 un decreto permitió que las mujeres tuvieran derecho a sufragar y postularse para puestos de elección popular. No fue hasta dos años después que mujeres de todo el país ejercieron su nuevo derecho y salieron a votar en una elección para diputados federales. Muchos más se tardaron en que ellas ocuparan espacios de poder. Por mencionar uno, recién en 2018, la Ciudad de México eligió a su primera Jefa de Gobierno, que fue ni más ni menos que Sheinbaum, la actual candidata a la presidencia.

“Es la primera vez que en un país conocido en Latinoamérica como tradicionalmente machista, sobre todo por la imagen que ganó en la época de los cincuenta y sesenta con el movimiento artístico de ese tiempo, tiene a una mujer que llegaría a la presidencia. Lamentablemente les tomó más de 60 años, luego de ese decreto, el poder ser tomadas en serio”, introdujo Fidel Carlos Flores, periodista y economista mexicano.

En gran parte se debe a la cultura arraigada en México del “macho”, término que surge entre 1910 y 1915, durante la revolución mexicana, pero su popularidad es posterior con su implementación en la literatura y, sobre todo, con un cine de inspiración nacionalista, que puso en escena a una región idílica, Jalisco, habitada por jinetes, machos valientes y seductores.

Llevada a la actualidad y transformada en machismo, no es casual que el país sea el más violento para con las mujeres de América. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, cada año en el país son asesinadas más de 3 mil mujeres, niñas y adolescentes, aunque solo alrededor de un 24 por ciento de esa cifra se contabiliza como feminicidios. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que a la par, en los últimos años, se ha producido un incremento de los delitos sexuales contra niñas y adolescentes, las denuncias por violencia familiar, los delitos de trata de chicas muy jóvenes y los feminicidios infantiles.

“Las mujeres son muy cuestionadas y descalificadas; en especial cuando se trata de puestos políticos o de poder. Los movimientos feministas locales luchan históricamente por buscar equilibrar esto; si bien se ha visto un gran avance en el último tiempo todavía estamos muy cortos de tener igualdad de género en el país”, reflexionó Gustavo Lomelin, analista político y comunicador mexicano.

Basado en este legado de machismo y de cupo femenino ausente, en 2023 el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó lineamientos para garantizar la paridad de género en todas las candidaturas. Sumado a la presidencia, este 2 de junio, se renovarán 20 mil cargos, entre ellos 500 diputados, 128 senadores y nueve gobiernos estatales. Es el sufragio más grande, en números de puestos, a disputar del país, y es por eso que una de las directivas fue exigirle a los partidos políticos que postulen a mujeres en al menos cinco de las nueve gobernaciones.

"Ha sido un avance importante, pero no suficiente el del INE. En elecciones pasadas ha ocurrido una trampa muy mañosa porque los partidos cumplen con los lineamientos y efectivamente eligen y registran equitativamente a mujeres y hombres en los distintos cargos de elección popular, pero si ganan, a la hora de asumir el cargo, algunas muestran que contendieron, piden licencia y se separan del cargo para que lo tomen hombres a los que un partido X les prometió ese puesto. Ojalá que me equivoque y eso ya no suceda, pero existe el riesgo y si sucede se debe denunciar", exceptuó Víctor Hugo Rubio Duarte, exsubdirector de Comunicación Interna del INE.

El organismo indicó que este año hay un total de casi 100 millones de inscriptos en la lista nominal, de los cuales más de 51 millones son mujeres, representando al 51.9 por ciento de los electores en todo el país. Sumado a que, por primera vez, ciudadanos mexicanos que viven en el exterior podrán participar del sufragio, lo que aumenta el cupo femenino en medio millón de personas.

Por otra parte, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de resaltar en más de una oportunidad que la mitad de su gabinete estuvo conformado por mujeres. En una conferencia de prensa aportó: “Nuestro gobierno es el que más participación tiene de mujeres en la historia. Tres de las principales carteras: Gobernación, Seguridad y Relaciones Exteriores las dirigen ellas”.

Las candidatas

Según una encuesta realizada por la empresa Mitofsky, entre el 3 y el 6 de mayo, Sheinbaum Pardo, representante del oficialismo con el Movimiento de Regeneración Nacional "Morena”, tiene un 48,9 por ciento de proyección de votos, mientras que su opositora Gálvez Ruiz, líder de la coalición "Fuerza y Corazón por México", es la segunda con el 28,1 por ciento de apoyo de los ciudadanos. Bastante más atrás las sigue el tercer candidato Jorge Álvarez Máynez, del partido “Movimiento Ciudadano”, con el 10,3 por ciento.

Si bien las encuestas oscilan por algunos puntos dependiendo la emisora, es generalizado el superior apoyo de los mexicanos a la candidata oficialista. Sheinbaum fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente durante la jefatura de gobierno en la Ciudad de México de Obrador. En 2015, se convirtió en la primera mujer electa para dirigir la alcaldía Tlalpan y tres años después logró lo mismo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre la actual gestión, Flores opinó: "Obrador tuvo grandes aciertos económicos que favorecieron a las clases más débiles del país, como, por ejemplo, incremento del salario mínimo al doble y beneficios para personas mayores. La gente si come bien y se siente bien va a ir a votar y eso le favorece a Claudia ampliamente, quien también tiene su mérito propio y mucha trayectoria política. Si Obrador ganó por 30 millones, ella va a alcanzar entre 35 y 40 millones”.

Esta serie de reformas Obrador las encasilló en la cuarta transformación, promesa de campaña que le hizo ganar al actual presidente en 2018 y de la que Sheinbaum se apoya para obtener la victoria este domingo. Algunos de sus ejes son: atención a los pueblos indígenas, acabar con la corrupción y los privilegios, distribución equitativa del ingreso y la riqueza, programas sociales en favor de la población desfavorecida y la recuperación del papel del Estado en la rectoría de sectores como la economía.

“La Cuarta Transformación es un movimiento populista y autócrata. El presidente tiene un discurso de apoyo a los pobres con medidas interesantes, como el aumento al salario mínimo, aunque la inflación se ha comido en buena parte de ese incremento, y los programas sociales. Pero es importante aclarar que son programas sociales que ya están en la Constitución y que se van a mantener independientemente de quien gane, tanto Claudia como Xóchitl los reforzarán. Por lo que, personalmente, siento que los resultados de este gobierno son muy pobres en materia de seguridad, educación, salud y crecimiento económico. En especial en este último no dio resultados positivos y se desmantelaron muchos servicios”, analizó Gustavo.

Para poder hacer varios de estos cambios, Obrador necesitaba modificar la Constitución, lo que requiere la aprobación de dos terceras partes del Congreso, algo que el partido "Morena" no tiene. Agotados dos planes, el actual presidente dio inicio al tercero que llamó Plan C de alentar la intención de voto para obtener la mayoría en el Parlamento. “Este plan implica que la mayoría haga lo posible porque voten por la cuarta transformación y eso incluye no solo presidencia, sino diputados, senadores y todos los cargos. Obrador es conocido por realizar estas jugadas”, definió el periodista,

En la oposición está Gálvez, hija de padre indígena y madre mestiza, también tiene una amplia carrera política. Fue la máxima responsable de asuntos indígenas del expresidente Vicente Fox antes de convertirse en senadora. Se describió a sí misma en una entrevista con CNN en Español como "una mujer todoterreno, del tipo 4x4".

El eje más fuerte de campaña de la candidata de la Fuerza y Corazón por México es una fuerte apuesta a la seguridad, con la creación de una cárcel de máxima seguridad con lo último de tecnología, enfocar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Por el contrario a la mirada de Obrador, bajo el lema “Abrazos no balazos”, Gálvez Afirma que, de ganar las elecciones, actuará con toda la fuerza y capacidad del Estado.

Además, prometió mantener los programas de bienestar social existentes y reforzar la disminución de personas en situación vulnerable; dar capacitaciones para el personal del Poder Judicial y las Fiscalías; creación de un programa especial para facilitar emprendimientos de mujeres y jóvenes; e impulsar las energías renovables.

“Si hay por arriba de 63 por ciento de participación ciudadana como lo hubo en elecciones anteriores, me parece que Xóchitl Gálvez puede ganar la elección presidencial por un margen mínimo de dos puntos, y si hay una participación de más del 67 por ciento, Sochi puede triunfar por alrededor de cinco puntos. Eso es lo que se está viendo en este momento en el país. Independientemente de la postura del presidente que, evidentemente, está jugando el rol de jefe de campaña de Claudia. Pero la moneda está en el aire, desde mi punto de vista”, analizó Lomelin.

¿Narcoelecciones?

Según las cifras oficiales en lo que va de la contienda electoral, que inició en junio de 2023, hubo más de 20 candidatos asesinados por organizaciones narcotraficantes, aunque las organizaciones de derechos humanos sostienen que el número real asciende a los 40 dirigentes muertos. A la cifra se le suman cientos de amenazas, al menos 11 secuestros y 650 víctimas de violencia política que hacen de estas las elecciones más violentas de México.

"Nunca antes en la historia moderna de México se había registrado un número tan grande de candidatos asesinados, la gran mayoría está impune, ni tampoco un entorno social tan violento en un proceso electoral", sentenció Rubio Duarte.

Son recurrentes las marchas “por nuestra democracia” en la que una marea rosa se manifiesta para pedir seguridad y libertad a la hora de acercarse a los comicios de este domingo y le exigen a Obrador tomar medidas más estrictas contra las agrupaciones criminales. Incluso, luego de que un obispo fuera secuestrado tras una de estas movilizaciones, la Conferencia Episcopal Mexicano (CEM) llamó al pueblo mexicano y actores políticos y sociales a salir a votar “en libertad por los candidatos de su preferencia” y recordar que “el voto es secreto y debe ser respetado plenamente para asegurar la libertad de elección sin coacciones ni amenazas”.

"El rol vital del INE será garantizar que todos los mexicanos que acudan a la casilla o mesa de votación puedan ejercer libres e íntegramente su derecho a votar. Sin embargo, pasa algo muy grave, a los múltiples problemas de preparación del proceso electoral 2024, como son la falta de presupuesto para el órgano electoral y la capacitación insuficiente, hay que sumar la renuncia de miles de ciudadanos designados funcionarios de mesa de votación por el INE por falta de pago e inseguridad en sus comunidades", ahondó el exfuncionario del INE.

La situación preocupa al presidente López Obrador, quien se reunió con el Gabinete de Seguridad para tener plena garantía y libertad antes, durante y después del proceso electoral, sobre todo por las acusaciones de la candidata opositora de “narcoestado” y “narcocandidata” en referencia a su gestión y a Sheinbaum.

"Evidentemente el crimen organizado creció, se posicionó y se fortaleció durante esta administración porque la política de 'Abrazos no balazos' claramente opta por no abatir la delincuencia. Hay indicios de colaboración, como el huachicoleo fiscal, una investigación que está realizando la DEA y que incrimina a funcionarios de 'Morena' con un cartel muy importante. Pero, en ese punto, no me atrevo a decir que es un narcoestado o una narcocandidata”, explicó Lomelín.

Con un clima político inestable y temor al momento de pasar por las urnas, México amanece con un panorama determinante y extremista; democracia o bala, parece ser la premisa entre los deseos de la población, manifestados en multitudinarias marchas, y los carteles y grupos criminales organizados que atentaron contra la vida de cientos de funcionarios y candidatos en las elecciones más violentas del país.