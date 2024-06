Habrá adrenalina dentro y fuera de la pista de Hipódromo La Punta

Seis haras colmarán de prestigio a Hipódromo La Punta. Entre los más renombrados, estarán: Abolengo, Firmamento, El Arroyo, El Trébol, Zoraida y Doña Pancha. Ellos serán los encargados de aportar 23 ejemplares Sangre Pura de Carrera (SPC) para el remate que se realizará mañana a las 12, antes de que se disputen las carreras Clásico Estrellas Provincias Argentinas, cuyo premio será de 4 millones de pesos; Clásico Fundación Equina Argentina, en la que el ganador obtendrá 3 millones y medio de pesos; y la Especial Sprinter, con más de 1 millón de pesos para el que llegue primero.

La consignataria que desarrollará la subasta se llama ARG Sales, y en San Luis está a cargo de Carlos Ezcurra, que es a quien se podrá ver durante las ofertas en el predio del hipódromo. “Hace más de diez años que organizamos remates equinos en Hipódromo de La Punta, por supuesto que con la pandemia hubo una pausa, pero hemos llegado a tener entre seis o siete remates por año. En San Luis la única consignataria es la nuestra, el único soy yo. Para este año ya tenemos previsto hacer dos remates, uno que es mañana y el otro que será el 18 de agosto”, adelantó el subastador.

Ezcurra explicó que se da el remate antes de que inicien las competencias equinas debido a que son muchos los vendedores y compradores que llegan a San Luis desde otras provincias, y que luego tienen que viajar varios kilómetros para regresar a su casa. “Recibimos gente de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, de San Juan, y por supuesto de toda la provincia de San Luis”, dijo.

“Históricamente han salido caballos muy buenos de los remates que hemos hecho en San Luis. No solo a nivel regional, sino que los ejemplares han llegado a correr en los hipódromos de Palermo y San Isidro, inclusive ganaron algunos allá. Hipódromo La Punta ha hecho un trabajo muy a conciencia, con seriedad y está posicionado como el tercer hipódromo más importante del país sin duda alguna. Lamentablemente la pandemia por Covid-19 frenó un poco la actividad, pero ahora está tomando vuelo de a poquito”, aseveró Ezcurra.

“Las raza es una sola, son SPC que nacen y son preparados para correr. Es decir que la exclusiva finalidad que tienen es la de correr en los hipódromos. Si bien se venden en San Luis no se comercializan exclusivamente aquí, sino que a muchos de los ejemplares los compra gente de Mendoza, Córdoba, San Juan y Buenos Aires. Tiene una gran expansión nacional el remate, no es solamente local”, explicó Ezcurra.

Los caballos SPC son totalmente diferentes y con finalidades totalmente distintas a las de un caballo criollo. “Han sido seleccionados para cumplir este rol específico a lo largo de cuatrocientos años. Cualquiera de los antepasados de estos caballos podemos llevarlos hasta el año mil cuatrocientos. Son animales seleccionados desde que los criadores empezaron a trabajar en ellos en Inglaterra. Se crían desde hace quinientos años para correr”, indicó el consignatario, y agregó que algunos de los caballos SPC que estarán disponibles a la comercialización pertenecen a la descendencia de Cosmic Trigger, Hi Happy, Angiolo, Hit it a Bomb, Hurricane Cat, Todo un amiguito, Strategos, Long Island Sound, Remote, Equal Talent, Legion de Honor, John F. Kennedy, Silentio, Forge, y Puerto Escondido, que han resultado campeones en diferentes carreras.

Además los ejemplares, que solo tienen tres años, podrán participar en 2025 del Clásico La Punta Jr. en la que los organizadores prometen una bolsa millonaria.

A la actividad de Hipódromo La Punta puede ir toda la familia, “generalmente el predio y los diferentes salones se llenan de personas que disfrutan de la actividad hípica, porque las carreras de caballos en general, sobre todo más en el interior que en los hipódromos de las grandes ciudades, son eventos en los que participa toda la familia, para acompañar los logros de los animales. Cuando hay un caballo de algún propietario, generalmente lleva a toda su familia a las carreras, lo mismo pasa con los remates. Los menores de edad no pueden comprar, pero los padres sí, e interactúan, especulan, sobre los que podrían resultar ganadores”, especificó.

En general la apariencia de los SPC evidencia sus antepasados árabes. Su cuerpo está adaptado para poder correr bastante distancia a gran velocidad con una cabeza fina, con ojos bien separados a ambos lados. Los únicos tres pelajes aceptados son el zaino, el alazán y el tordillo.

Además el cuello es más largo y delgado que los de otras razas y suelen tener una cruz también más elevada. También tienen espaldas profundas, muy bien musculadas e inclinadas.

Normalmente tienen una alzada algo mayor de 1.60 centímetros. Sus largas y musculadas patas le permiten tener un amplio movimiento.

Es común que los animales tengan alguna marca blanca en la cara, parte de que la mayoría también suelen ser calzados. La estructura del SPC hace que sea un atleta ideal, capaz de recorrer 6 metros en tranco y alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

Por último sus patas posteriores actúan como fuelles, lo cual les impulsa con gran fuerza hacia delante mientras que las patas delanteras “tiran” de ellas. La cabeza y el largo cuello del SPC ayuda a que su movimiento sea suave y rítmico.

“Son caballos de mucha calidad, están muy bien presentados, y despiertan el interés de quienes asisten a este tipo de eventos. Sabemos que están bien cuidados, que reciben una gran atención, estos son caballos cuya sangre es de campeones de carreras”, aseguró Ezcurra.

Hipódromo La Punta es la única empresa que brinda en la provincia las condiciones necesarias para que se desarrolle la actividad hípica en torno a las carreras, “los organizadores hacen un gran esfuerzo por brindar apoyo y ayudar también a los haras regionales para que se desarrollen y crezcan, y no son exclusivamente de San Luis, sino que también favorece a las de las provincias vecinas, proporcionándoles un ámbito para que puedan comercializar sus productos”.

Ezcurra dijo que además este encuentro, entre grandes y pequeños establecimientos, les sirve a los preparadores para darle un poco más de peso al remate. “Invitar haras como Abolengo y Firmamento, que son de mucho prestigio a nivel nacional, y son convocantes, es muy bueno ya que permite intercambio de experiencias y empujan a los más chicos a mejorar y que estén totalmente a la altura para competir y estar presentes en el remate. De hecho el lote número uno del remate va a ser un caballo del establecimiento El Arroyo, un establecimiento regional, que cría animales espectacularmente bien y que viene con un caballo verdaderamente muy lindo”, adelantó.

Con respecto al perfil de los compradores de este tipo de caballos, Ezcurra indicó que se caracterizan por asistir habitualmente a las carreteras, “son entusiastas apasionados de los caballos. En Argentina esta actividad despierta mucha pasión. No representan un negocio. El propietario en general es una persona apasionada por las carreras de caballos”, afirmó el subastador.

Otro aspecto importante para asistir mañana a la reunión hípica es tener en cuenta que “para adquirir los animales no será necesario estar presente en el predio para poder ofertar o disfrutar del remate. La jornada será transmite a través de nuestra plataforma de remates e incluso uno puede ofertar desde donde esté conectado. La única condición es estar registrado y acceder al sitio www.arg-sales.com”, explicó Ezcurra, y añadió que en el mismo portal están publicados los 23 animales del remate.

El catálogo, que también se puede descargar desde el mismo sitio web, contiene los detalles de cada caballo, cuyos nombres son: As de Corazones (El Arroyo), Neon Boy (Abolengo), Uca Rim (Firmamento), It's my Style (Abolengo), Hieratic (Firmamento), Spartoo (Abolengo), Gata Secreta (El Arroyo), Harlan's Hit (Firmamento), Todo un Pingo (Zoraida), Best Lobe (Abolengo), Endless Happy (Firmamento), Sasunnach (El Trébol), Blue Friend (Zoraida), Cautiva Linda (Abolengo), Easy Peasy (Firmamento), Liberty Walk (Abolengo), Puerto Miami (El Arroyo), French B. (Abolengo), Mantenido (Doña Pancha), Talentosísimo (El Arroyo), Dos Sin Tres (Zoraida), Deterima Todo (Abolengo) y Jovita de las Nieves (Doña Pancha).

“Esta es una industria que se mueve, hay compradores y lo que tiene La Punta es que reúne a los mejores ejemplares del país. La Fundación Equina Argentina avala esta actividad, es una asociación de criadores en la que al inscribir al caballo lo considera apto para correr carreras. Entonces se crea como un círculo virtuoso, que resulta muy interesante. Los caballos rematados en esta oportunidad podrán participar el año que viene de la Copa La Punta Jr, que forma parte de una serie de carreras que organiza Hipódromo para los caballos más jóvenes, entonces el que compra tiene la posibilidad de correr acá y ganar premios interesantes”, dijo José María Jantus, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Slots, la empresa que nuclea a Hipódromo La Punta.