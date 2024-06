Docentes del IFDC le piden al Gobernador que cumpla

Los educadores del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes (IFDC) ya no saben qué más hacer para que los escuchen con el pedido de actualización salarial, ya que no han recibido ningún aumento desde noviembre. Ahora hicieron pública una carta abierta dirigida al gobernador Poggi, en el que le exigen que cumpla con su palabra de cuidar la educación. Manifestaron que el aumento del sueldo de mayo no llegó al 15% que anunciaron el 21 de mayo.

En el primer párrafo del escrito las y los trabajadores expresan que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y que son víctimas de una injusticia, debido a la incorrecta liquidación de sus sueldos.

"En el mes de marzo, el gobernador Poggi anunció el pago del doble cargo a los docentes de todo el sistema educativo provincial. La medida comenzó a hacerse efectiva en los niveles primario y secundario, sin embargo, nuestros salarios como docentes del IFDC no fueron modificados y estamos cobrando un 50% menos de lo que nos corresponde", menciona la carta y explica que una persona con un cargo completo, con títulos de posgrado y más de veinte años de antigüedad no alcanza a cubrir la canasta básica.

Los profesores buscan todos los medios para ser oídos, quieren que la ciudadanía los escuche, piden a los estudiantes del instituto y a los que ya se egresaron para que los acompañen en la lucha por un salario digno y acorde a la inflación que la Argentina tuvo en los últimos seis meses.

En el texto presentado, los docentes recordaron las palabras que el propio Claudio Poggi dijo en su discurso de asunción: "Vamos a fortalecer la educación primaria de nuestros chicos, la educación secundaria, y la formación de nuestros docentes. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para comenzar a cambiar esta realidad (…). Será la madre de las políticas públicas de nuestro gobierno". Allí, los docentes le manifiestan que la recomposición salarial que exigen es parte del reconocimiento de la labor profesional que realizan y de la importancia de su trabajo en las políticas educativas de la provincia.

"Para ser francos, el viernes vimos que no recibimos el 15% de aumento anunciado, lo que se reflejó en la libranza fue apenas un 13%, que no impacta de lleno en el básico, sino que también en las cifras no remunerativas", mencionó Paula Pérez, una de las docentes.