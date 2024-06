¿Y vos cuánto ganás…?

Hubo una descolocada reacción del Gobernador ante la consulta de un periodista. El gobernador come cuando quiere, el pueblo cuando puede. Los salarios provinciales están absolutamente pisoteados por las variables de la economía y las decisiones brutales que concretó Claudio Poggi desde el arranque de su gestión. Sin embargo, en su billetera no están las preocupaciones de los ciudadanos de a pie. Confirmó que su sueldo llegará a los $2 millones.

Las declaraciones fueron vertidas frente a una pregunta del periodista Hernán Pacheco. El interrogante enervó al mandatario cordobés, al que le salieron canas verdes por semejante atrevimiento. Y es que, aunque enarbole la bandera de la libertad de prensa, su cara no dice lo mismo cuando los medios consultan lo que deben y de lo que él evita hablar.

“Si los comparan con las demás provincias, los salarios de San Luis están muy por encima de la media”, trató de justificar lo injustificable.

Con esto dio a entender, una vez más, que no está en las prioridades del Gobernador la política permanente de salarios conforme la acuciante inflación, que era una característica de la gestión anterior.

Sin embargo, al mismo tiempo y como si fuera un yerro, evidenció que si “San Luis está por encima de la media (nacional)” es porque en la administración de Alberto Rodríguez Saá se procuró que el trabajador no perdiera su poder adquisitivo.

Poggi hace totalmente lo contrario debido a que ha empujado a los haberes de los trabajadores puntanos a estar por debajo de la línea de pobreza.

Luego siguió. “Los salarios de los funcionarios públicos en San Luis están controladitos”, dijo en su típico tono diminutivo que se deschava cuando la rabia le carcome la razón.

“Es justo que haya un reclamo, pero si a mí me dan vuelta y no me sacan ni un peso ¿de dónde vamos a sacar para pagar?”, agregó innecesariamente.

Lo cierto es que las afirmaciones fueron repudiadas por miles de puntanos que, a causa de sus directivas de recorte, sufren el embate de la motosierra.

Más de un empleado público sacó cuentas en charlas de trabajo sobre las deudas que podrían saldar con el holgado sueldo de Poggi. Deudas que se expanden como consecuencia de los sueldos por el piso.

Por lo pronto, mientras el gobernador infla sus bolsillos, los puntanos siguen rogando que las tarjetas de crédito tengan límites suficientes para comprar la poca mercadería que pueden adquirir en el mes.

Reacción de médicos por los sueldos

De inmediato, al viralizarse las declaraciones del Gobernador, un grupo de médicos de la salud pública (se mantuvieron en anonimato por temor a represalias) le salieron al cruce y entre otros conceptos señalaron que “Poggi, una vez más, miente”, “los sueldos del personal de salud en San Luis no están 'muy por arriba de la media'”, como dice.

“Sueldo de un profesional de Carrera Sanitaria, categoría F, en mano: 1.100.000 a 1.200.000 pesos de bolsillo con bloqueo de título y 48 horas semanales, más si es necesario cubrir horas extras.

En provincias de la Argentina como Córdoba, San Juan, Buenos Aires y CABA, los sueldos promedios son de 1.100.000 a 1.300.000 sin bloqueo de título y entre 24 a 36 horas semanales.

Las guardias en dichas provincias se pagan 250.000 a 300.000 pesos las 24 horas activas, mientras que las guardias pasivas se pagan a un 30% con aumento al 50% si se activa la guardia o es un día no hábil; mientras que en la provincia de San Luis una guardia activa se paga 90.000 pesos y la guardia pasiva 29 mil pesos actualmente.

Para desmentir al Gobernador enviamos recibos de abril de 2024, de colegas de provincias vecinas".