Poggi dice que no tiene un peso, pero la recaudación dice otra cosa

Con una batería de números en la mano, basados en informes de organismos nacionales, la diputada nacional Natalia Zabala Chacur afirmó que al gobernador Claudio Poggi ya “no le creen el relato de que recibió la provincia fundida” y que tiene todas las herramientas para mejorar los sueldos de los estatales y reactivar políticas claves para motorizar la economía provincia.

Consultada por medios periodísticos, la exministra de Hacienda y exjefa de Gabinete de la Provincia hizo una radiografía de lo que el nuevo administrador heredó de la gestión de Alberto Rodríguez Saá y remarcó que el gobierno poggista no tiene un plan para gobernar.

Entre otros conceptos dijo:

“El discurso escudo del Gobernador actual no tiene correlación con el informe que presenta el ministro de Hacienda saliente (Eloy Horcajo) de programación financiera correspondiente a 2023 (...).

Si vamos al 10 de diciembre, la programación financiera implicaba una reserva al 31 de diciembre de 2023 de aproximadamente 16.184 millones de pesos; hay que recordar que diciembre incluye el gasto adicional del aguinaldo, que se adelantó por la situación económica. Este relato de que recibe a la provincia fundida no lo cree nadie”.

Agregó que esos recursos se incrementaron con los anticipos financieros que se devolvieron con la rescisión de contratos de obra pública que superaban los 24 mil millones de pesos; además, les dio de baja a beneficiarios del Plan de Inclusión, bajó de categoría a trabajadores, a otros les quitó la planta permanente y suspendió licitaciones.

Casi una paridad de recursos

La legisladora nacional describió que el actual Gobierno ha contado prácticamente con los mismos recursos que el gobierno saliente a esta fecha en 2023, con las claras diferencias de las actuales medidas de ajuste que detonan la obra pública y la salud, entre otras aristas.

¿Dónde está el plan?

“El Gobernador (Poggi) ha ocupado cargos públicos muy importantes, ha sido legislador nacional, provincial, gobernador, ganó las elecciones en junio, se cumple un año de las elecciones y ¿no tenemos un plan para la provincia?”.

Para cerrar, remarcó que, contrariamente a lo que ocurrió en el gobierno anterior, “las actuales medidas de ajuste detonan la obra pública y la salud… y tiene una gran cantidad de funcionarios que no tienen tareas asignadas, y que presentan inexperiencia, no tienen trayectoria, no tienen ideas ni gestión”.