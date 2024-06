Roland Garros: Cerúndolo va por el batacazo ante Djokovic

El último argentino con vida (en singles) en París irá por el batacazo. Francisco Cerúndolo llegó por segunda vez consecutiva a los octavos de final de Roland Garros. En esa instancia, se enfrentará con Novak Djokovic, vigente campeón del Grand Slam de Francia y Nº 1 del mundo. El partido será este lunes no antes de las 11.

Cerúndolo (27 del ranking ATP) viene de ganarle al estadounidense Tommy Paul en cuatro sets (3-6, 6-3, 6-3 y 6-2), durante casi tres horas de juego.

El serbio tuvo que sufrir para vencer al italiano Lorenzo Musetti, tras estar dos sets abajo. “Nole” ganó por 7-5, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-0 luego de batallar cuatro horas y media.

Consultado sobre Facundo, Djokovic palpitó el duelo en octavos: “Es argentino, así que conoce muy bien el polvo de ladrillo. Tengo que recuperarme, porque voy a tener que correr. Además es muy consistente y no tiene muchas debilidades en su juego”.

Cerúndolo es consciente del partido que le espera ante Novak: “Creo que es un lindo desafío, un premio para mí, porque no he jugado nunca contra él y no sé si tendré ocasión de afrontarlo otra vez en el futuro. Lo afrontaré con la mejor ilusión, porque le tengo fe, quiero sentir lo que es jugar contra el mejor”, dijo.