Paciente con cáncer suspendió su tratamiento por falta de remedios

La falta de medicación para pacientes oncológicos es cada vez más preocupante. Rosario Sosa es una de las tantas personas que padece cáncer y no puede continuar con su tratamiento porque el Estado no le provee los insumos necesarios. Como no recibió ninguna respuesta a sus múltiples reclamos, tomó la difícil decisión de encadenarse este lunes en el Ministerio de Salud, como medida de fuerza hasta obtener una solución concreta.

La mujer de 54 años fue diagnosticada con cáncer de mama en noviembre del año pasado. “Un día asistí al médico para hacerme un control, me descubrieron un quiste y desde ahí empecé a transitar la enfermedad", dijo la paciente.

Realizó su primera sesión de quimioterapia en marzo de 2024. "La médica que me atiende me había indicado que necesitaba hacerme seis quimios en total y que entre una y otra no podían pasar más de veintiún días", contó Rosario.

Empezó el tratamiento en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" y solo alcanzó a efectuarse dos. Cuando debía cumplir con la tercera, en el hospital le comunicaron que no contaban con los medicamentos necesarios. Su preocupación aumenta progresivamente porque aún no recibió ningún tipo de solución por parte del Gobierno, que es el encargado de abastecer a los hospitales con insumos oncológicos.

"La única respuesta que he recibido es que los medicamentos están en proceso de compra, pero nunca llegan" (Rosario Sosa - Paciente oncológica).

“He ido a reclamar a Servicio Social, pero entiendo que las chicas que atienden no pueden hacer nada más que dejar asentada mi queja. La única respuesta que he recibido hasta el momento es que los remedios están en proceso de compra, pero nunca llegan, mi enfermedad avanza y el tumor va creciendo cada vez más”, manifestó.

El agotamiento de tocar miles de puertas y la angustia de no ser escuchada llevaron a Sosa a tomar una decisión extrema: encadenarse en el Ministerio de Salud de la Provincia este lunes por la mañana, para exponer su situación y exigir una respuesta de forma inmediata.

“Es feo tener que hacer esto que voy a hacer, pero nadie escucha y, lamentablemente, ahora van a tener que escuchar a la fuerza. Los médicos que me atienden son excelentes, pero ellos no pueden hacer nada sin los elementos fundamentales para los procedimientos”, explicó.

Rosario no es la única afectada por la falta de insumos: aseguró que son muchas las personas que están atravesando un mal momento de salud y no están recibiendo el tratamiento indicado por la ausencia de recursos.

“Antes del cambio de gobierno, los remedios sí estaban, pero en la actualidad no aparecen por ningún lado. Espero que quienes deban resolverlo lo hagan”, concluyó.

Tratamiento. Debe realizarse seis sesiones de quimioterapia y hasta el momento pudo hacerse dos.