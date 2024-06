Polémica con los fans de Gran Hermano por los "mandamientos furiosos"

Los “Furiosos” son los fanáticos de Juliana “Furia” Scaglione, la participante más polémica de Gran Hermano, que supo cosechar amores y odios desde que ingresó a la casa el pasado 11 de diciembre de 2023.

Cerca de llegar a la final y de consagrarse ganadora por la cantidad de seguidores que consiguió con el correr de los meses, sus fervientes seguidores sorprendieron a todos con “los 10 mandamientos furiosos”, algunos bastante polémicos.

"Amarás a Furia por sobre los caracoles y Bros", "No tomarás el nombre de Furia en Vano", "Santificarás las fiestas Furiosas", "Honrarás a Cristian U. y a Gastón Trezeguet", "No matarás, pero si Furia lo hace, ayudarás a esconder el cadáver", "No cometerás actos impuros, salvo que sirva para aportar a las unificaciones", "No robarás, pero siempre expondrás a los que lo hicieron en la casa", "Le chuparán un hu... 'lo valore'", "No apoyarás ningún shippeo entre Furia y otros", "Harás blindaje Furioso de anti y haters", son los 10 mandamientos que publicaron sus fans.

Estas son las reglas que deben cumplir los seguidores para formar parte del club de fans de la jugadora, que más de una vez fue acusada de violenta por sus actitudes dentro del programa.

"En el nombre de Furia, Cariños y de Coy, Amén", termina la publicación, como si fuera un rezo que proponen sus seguidores.

Los fanáticos no solo apoyan las decisiones de Juliana llamando por teléfono y votando al jugador que ella propone para que abandone el juego, también van al estudio de Gran Hermano a alentarla o se acercan hasta la casa incluso a horas de la madrugada para contarle cosas sobre el juego que la ayuden a convertirse en la próxima campeona.

NA/Redacción