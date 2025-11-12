  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

23°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Lo informó el ex mandatario

Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández

El expresidente despidió a su perro collie, con un emotivo mensaje.

Por redacción
| Hace 3 horas
Alberto Fernández junto a Dylan. Foto: NA.

El expresidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud.
El can había acompañado al ex mandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

 


Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

 


En los últimos tiempos, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

 


“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

 


Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

 


NA.
 

 

