Martes 25 de Noviembre de 2025



¿Movimientos en puerta?

Carlos Presti avanzaría con reformas en las cúpulas de las Fuerzas Armadas

El futuro ministro de Defensa buscaría imprimir una renovación.

Por redacción
| Hace 3 horas
La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro. Foto: NA.

La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa traería aparejada inminentes cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, es decir del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

 


Fuentes oficiales adelantaron que “podría haber movimientos”, lo que implicaría el pase a retiro de altos mandos de las tres fuerzas.

 


Conocedor del ámbito castrense dada su condición del Estado Mayor del Ejército Argentino, todo indica que Presti buscaría imprimir una renovación en las fuerzas a poco de su desembarco.

 


En lo formal, las designaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas las hace el Presidente de la Nación, pero quien le lleva las propuestas es el ministro de Defensa.

 


La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro.

 


Todo esto comenzará a tomar forma a partir del 10 de diciembre cuando Presti asuma oficialmente al frente de la cartera militar, ya que mientras tanto Luis Petri seguirá como ministro.

 


Está previsto que ambos el miércoles de la próxima semana compartan un acto por la compra de los tanques blindados de ocho ruedas Stryker.

 


NA. 

 

