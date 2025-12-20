Desde autos de carrera a escala hasta estampillas: el coleccionismo brilló en San Luis

Hay objetos que guardan mucho más que memoria. No existen palabras que puedan definir lo que se siente con la pasión del coleccionismo: buscar hasta el cansancio los artículos más exclusivos, limpiarlos cuidadosamente, exhibirlos en repisas, guardarlos detalladamente en carpetas, mostrarlos con orgullo ante propios y desconocidos, ante neófitos, iniciados o profanos. Hay artículos que traen historias, épocas, sueños. En ese sentido, San Luis fue epicentro de un encuentro de coleccionistas que brilló con los elementos más sorprendentes.

Las monedas, una pasión inexplicable. Foto: gentileza.

La minuciosa organización de los coleccionistas, dejó entrever cómo se despliega la actividad. Foto: gentileza.



La exposición mostró desde autos a escala hasta el minucioso valor de las estampillas. Durante el viernes y el sábado, el Centro Cultural José La Vía fue el punto de encuentro de los amantes del coleccionismo.

Estampillas. Foto: gentileza.



El viernes hubo una inauguración con presentación especial, mientras que el sábado se dedicó exclusivamente a la muestra en sí misma. Hubo referentes de distintos puntos de la provincia. Monedas, estampillas, juguetes, libros, artículos antiguos y autos a escala, entre otros objetos, fueron la atracción de las familias que se acercaron al evento.

El coleccionismo, una pasión total. Foto: gentileza.

Revistas, libros y cómics. Foto: gentileza.



Más allá del color para los espectadores, el encuentro fue un punto específico de camaradería, donde los coleccionistas compartieron experiencias, intercambiaron artículos, enseñaron los principales saberes y honraron a una actividad que no solo demanda pasión, sino constancia y, fundamentalmente, respeto por aquello que se colecciona.

