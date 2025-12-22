Jeremías Ledesma se va a Rosario y Borja al Cruz Azul

El arquero de River Jeremías Conan Ledesma, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Rosario Central, equipo al que se le otorgó un título de campeón que generó polémica y sería su segundo paso por el club rosarino. Por su parte, el delantero Miguel Borja aceptó la oferta de Cruz Azul y de esta forma se frustró el posible 'salto' a Boca Juniors.

Ledesma,de 32 años retonaría al equipo que lo formó y en el que jugó entre 2017 y 2020 y lo haría a través de un préstamo de un año con opción de compra.

Con la confirmación de la continuidad del campeón del mundo Franco Armani como arquero titular de River, el oriundo de Pergamino buscará sumar minutos en Rosario Central donde deberá competir el puesto con el ya histórico Jorge Broun y el suplente Axel Werner.

River no accedió a una venta total de la ficha de Ledesma ya que considera que, por la elevada edad que tiene Armani, el arquero de 32 años corre con grandes chances de quedarse con el puerto en el arco del ´Millonario´ en la temporada 2027.

Así, Ledesma volverá al club que lo vio nacer y en el cual debutó en 2017, con la dirección técnica del uruguayo Paolo Montero. Desde ese entonces hasta agosto de 2020, el arquero disputó 87 partidos, recibió 102 goles, tuvo la valla invicta en 25 ocasiones y conquistó la Copa Argentina 2018 como titular del equipo dirigido por Edgardo Bauza en aquel entonces.__IP__

El 25 de agosto de 2020, el oriundo de Pergamino fue cedido al Cádiz de España por una temporada con el objetivo de mantener la categoría en La Liga. El objetivo se cumplió y el equipo español adquirió los servicios de Ledesma por una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

En Cádiz, Ledesma disputó 138 partidos, recibió 191 goles y mantuvo la valla invicta en 45 ocasiones. En julio de 2024, el arquero desembarcó en River que abonó 2 millones de dólares por la totalidad de su ficha y, en este año y medio, solo disputó 7 encuentros en los cuales recibió 7 goles.

El vuelo del "Colibrí" a México

El colombiano firmará un contrato por dos temporadas, tras quedar descartada su llegada a Boca por diferencias económicas irreconciliables. La operación se definió en los últimos días y puso fin a una negociación que, según reconocieron desde el entorno xeneize, nunca estuvo cerca de concretarse.

Mientras Boca optó por retirarse de la negociación, Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una oferta que sí se ajustó a las exigencias del delantero. El conjunto mexicano apostó fuerte por Borja y logró cerrar su incorporación, convencido dce que su capacidad goleadora y experiencia internacional pueden ser determinantes en la próxima temporada.

Apodado “El amigo de Dios”, Borja llegará a la Liga MX tras un recorrido destacado en el fútbol sudamericano, con pasos importantes y protagonismo en equipos de primera línea. En Cruz Azul confían en que su potencia física y su olfato de gol lo conviertan rápidamente en una de las principales cartas ofensivas del equipo.

De acuerdo a lo que le manifestó una fuente muy cercana a la negociación a la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Miguel Borja y Boca no llegó a buen puerto debido a las elevadas pretensiones salariales del futbolista. El colombiano solicitó percibir un ingreso superior al que cobraba en River Plate, condición que generó un fuerte rechazo interno en la dirigencia del club de la Ribera.

La misma fuente indicó que el salario pretendido por Borja hubiese sido mayor que el de referentes del plantel como Edinson Cavani o Leandro Paredes, un punto que terminó de enfriar cualquier posibilidad de acuerdo. En Boca entendieron que el pedido no solo rompía la escala salarial, sino que además no guardaba relación con la política económica que el club busca sostener. “No es lógico lo que pidió. Está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, confiaron desde el club, marcando con claridad la postura institucional.

El pase se frustró principalmente por la brecha económica entre lo que pretendía el jugador y lo que Boca estaba dispuesto a ofrecer. La dirigencia consideró que aceptar esas condiciones hubiese significado un antecedente negativo para el plantel, por lo que decidió dar un paso al costado y permitir que el delantero continúe su carrera en el exterior.