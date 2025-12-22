Sorteo de la Libertadores: Boca será el único argentino cabeza de serie
El resto de los equipos de AFA se repartirá en los cuatro bombos del certamen continental.
La Copa Libertadores 2026 comienza a tomar forma definitiva y la Conmebol oficializó los bombos para el sorteo de la fase de grupos, cuando ya están confirmados 46 de los 47 equipos participantes.
En ese escenario, Boca aparece como el único club argentino que será cabeza de serie, integrando el Bombo 1 del máximo certamen continental.
Los representantes de la Asociación del Fútbol Argentino estarán distribuidos en todos los bombos. Estudiantes de La Plata y Lanús compartirán el Bombo 2, mientras que Rosario Central formará parte del Bombo 3.
En tanto, Independiente Rivadavia y Platense ocuparán un lugar en el Bombo 4, reservado para los equipos de menor coeficiente y los que provengan de las fases preliminares.
En lo más alto de la grilla, Boca compartirá el Bombo 1 con potencias como Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil, además de Peñarol y Nacional de Uruguay, Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador. Este lugar privilegiado le permitirá al “Xeneize” evitar a los principales candidatos en la fase inicial del torneo.
El Bombo 2, donde estarán Estudiantes y Lanús, tendrá también a equipos de peso como Corinthians, Cruzeiro y Cerro Porteño, lo que anticipa posibles grupos exigentes.
Por su parte, el Bombo 3 contará con Rosario Central junto a clubes como Junior de Colombia, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe, mientras que el Bombo 4 incluirá a Platense, Independiente Rivadavia y cuatro equipos surgidos de las fases previas.
En ese camino aparece Argentinos Juniors, que iniciará su participación en la Fase 2 de las preliminares. Si el “Bicho” logra superar a Barcelona de Ecuador y luego avanza en la Fase 3, se meterá en la fase de grupos y pasará a integrar el Bombo 4, completando así la nómina de equipos argentinos en la Libertadores 2026. #AgenciaNA
Todos los bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1
- Boca
- Flamengo
- Palmeiras
- Peñarol
- Nacional de Uruguay
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Bombo 2__IP__
- Estudiantes de La Plata
- Lanús
- Corinthians
- Libertad de Paraguay
- Bolívar
- Cruzeiro
- Cerro Porteño
- Universitario de Perú
Bombo 3
- Rosario Central
- Junior de Colombia
- Universidad Católica de Chile
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- Deportivo La Guaira
- Cusco
Bombo 4
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Universidad Central de Venezuela
- Mirassol
- Fase previa
- Fase previa
- Fase previa
- Fase previa
