26°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

26°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

Medida clave

La Justicia imputó a “Chiqui” Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Por redacción
| Hace 3 horas
Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Foto: NA.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

 


La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios.

 


NA. 
 

 

