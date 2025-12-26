La Justicia imputó a “Chiqui” Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA
La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
| Hace 3 horas
Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Foto: NA.
La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.
La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios.
