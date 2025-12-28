Sarmiento cubrió una urgencia: ya tiene arquero

Sarmiento, el equipo donde juega el puntano Santi Rodríguez confirmó a su primer refuerzo para la temporada 2026 y resolvió una urgencia clave en el arco con la incorporación de Javier Burrai.

Por su parte, Argentinos Juniors se aseguró los servicios, a préstamo, de Gino Infantino que en la última temporada jugó en el fútbol italiano.

Los juninenses se refuerzan

El arquero Burrai, de 35 años, llegará en condición de libre tras su paso por Talleres de Córdoba y ocupará el lugar que dejaron Lucas Acosta y José Devecchi, quienes finalizaron sus préstamos y regresaron a Lanús y San Lorenzo, respectivamente.

El futbolista oriundo de San Nicolás arribará con el pase en su poder y firmará un vínculo por un año para convertirse en el referente del arco del equipo que conduce Facundo Sava.

La llegada de Burrai se da luego de que el club juninense se quedara sin su arquero titular y su habitual suplente, una situación que obligó a acelerar la búsqueda de un reemplazante con experiencia.

Burrai ya tuvo un ciclo previo en Sarmiento entre 2016 y mediados de 2017, cuando el equipo competía en Primera División. En aquella etapa disputó siete partidos oficiales, mayormente como alternativa de Emanuel Trípodi y Julio Chiarini.

Uno de los datos destacados de su carrera es su paso por la selección de Ecuador, ya que el arquero sumó cuatro partidos internacionales, todos amistosos, con una titularidad y el resto como suplente de Alexander Domínguez.

Su único encuentro con la camiseta del Tri fue el 24 de marzo de 2024, en la derrota por 2 a 0 ante Italia, en un partido disputado en Estados Unidos bajo la conducción del español Félix Sánchez Bas. En ese compromiso, Domínguez y el argentino Hernán Galíndez ocuparon un lugar en el banco de suplentes.

El formado en Arsenal, Burrai construyó gran parte de su carrera en Ecuador: entre 2020 y 2024 defendió el arco de Barcelona, uno de los clubes más importantes del país, con el que se consagró campeón de la liga en 2023 y previamente también jugó durante dos temporadas en Macará.

Se mueve Argentinos

Argentinos Juniors cerró un acuerdo con Fiorentina y concretó la incorporación del mediocampista Gino Infantino, quien regresará al fútbol argentino a préstamo por un año y con opción de compra.

El volante, surgido de las inferiores de Rosario Central, llegará al conjunto de La Paternal desde el club italiano tras su reciente paso por Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Infantino se sumará al plantel que conduce Nicolás Diez de cara a la próxima temporada, en la que el "Bicho" tendrá como uno de sus principales objetivos la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Barcelona de Ecuador.

El vínculo con el "Viola" se extenderá hasta diciembre de 2026 y le permitirá al jugador volver a competir con regularidad luego de un período con escasa continuidad en el exterior.

Infantino viene de una temporada con participación limitada en Al-Ain, donde acumuló 247 minutos en siete partidos oficiales. En ese ciclo convirtió un gol ante Hatta por la Presidents Cup y también integró el plantel que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Previamente, su pase había sido adquirido por Fiorentina en agosto de 2023, que pagó 3.300.000 dólares más bonos tras su destacado rendimiento en Rosario Central.

Con la camiseta del Canalla, el rosarino disputó 74 encuentros, marcó seis goles y dio dos asistencias, actuaciones que lo posicionaron como una de las promesas del fútbol argentino.

Además, Infantino fue parte del seleccionado que jugó el Mundial Sub-20 de Argentina 2023. Ese recorrido explicó el interés europeo y su posterior salida del país a temprana edad.

La llegada de Infantino también se vincula con el escenario del mercado local para Argentinos, que comenzó a evaluar alternativas ante el posible traspaso de Alan Lescano, seguido por Boca y clubes del exterior.__IP__

En ese contexto, hubo contactos por Ignacio Fernández, quien finalmente regresó a Gimnasia, y también un sondeo por Enzo Pérez, que rechazó la propuesta para continuar su carrera en otro destino.