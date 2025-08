Almaceneros advierten sobre nuevos aumentos y piden no convalidar listas infladas

El titular de la Cámara de Almaceneros, Cacho Soria, expresó su preocupación ante la aparición repentina de listas de precios con aumentos en productos de consumo masivo. Según detalló, durante la mañana del lunes no habían recibido información, pero al mediodía comenzaron a llegar avisos de subas en distintos rubros, principalmente alimentos y bebidas.

“Nos desayunamos con algunas listas. A la mañana no teníamos ninguna y al mediodía empezaron a llegar avisos de aumentos. En muchos casos, no se respeta un precio ni se comunica con claridad cuál es el valor real de la mercadería”, cuestionó.

Ante esta situación, Soria comunicó que, en conjunto con la Confederación General de Almacenes Generales, decidieron no convalidar los aumentos. “No vamos a comprar aquellas listas que lleguen con subas injustificadas. No hay venta, no se puede aceptar aumento porque sí. Hay que resistir y negociar”, afirmó.

Además, pidió a los almaceneros de la ciudad que no se apuren a comprar y que analicen bien las condiciones de cada proveedor. “Estamos en una situación muy delicada. Necesitamos claridad y responsabilidad en la formación de precios, porque no podemos tener acciones serias hacia nuestros clientes si ni siquiera sabemos cuál es el precio real”, advirtió.

Soria cerró su mensaje instando a la cautela: “No hay margen para aceptar cualquier precio. La única forma de frenar esto es no convalidarlo”.