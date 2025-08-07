  • Nuestras redes
Jueves 07 de Agosto de 2025

Particular bienvenida

Giovanni Simeone es la nueva figura del Torino

El delantero fue presentado con una original campaña en redes sociales que mezcló fútbol, identidad argentina y el tradicional color granate del club.

Por redacción
| Hace 3 horas

El Torino de Italia oficializó la llegada del centro delantero Giovanni Simeone. 

 

El elenco de la Serie A presento al futbolista con tres publicaciones particulares que generaron un importante revuelo en las distintas redes sociales por la mezcla de la cultura argentina y el fútbol. 

 

En el primer posteo, “Los Granates” de Europa subieron un video de una pareja bailando tango. De este modo, el equipo de la primera división del fútbol italiano anticipó la llegada de su nuevo refuerzo para la zona superior del esquema táctico del director técnico Marco Baroni. 

 

En el segundo, el equipo del Viejo Continente subió una fotografía de Simeone sentado en un sillón con la característica camiseta granate del Torino. En la imagen, se observó una frase de incorporación junto a un toro del color del club.” Benvenuto, Cholito”, manifestó la cuenta oficial del Torino F.C en la descripción de su publicación de Instagram.

 

En el tercero, postearon un reel de la pareja bailando tango con Giovanni Simeone observándolos y aplaudiendo. En el final, el jugador dijo una frase en italiano que selló el video de redes sociales. 

 

En la descripción de la publicación, el conjunto de camiseta granate escribió: “¿bailamos este tango? “. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de una mujer bailando. 

 

El argentino llegó cedido desde el Napoli; en donde, en total, disputó 103 encuentros con la característica camiseta celes del elenco de la ciudad de Nápoles, anotó 14 goles y repartió 4 asistencias. 

 

