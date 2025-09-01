La mayor productora de papel en picada: 1500 puestos de trabajo en riesgo

Un dramático momento atraviesa la conocida papelera Celulosa Argentina, fundada en 1929 y que tiene plantas en Santa Fe y Corrientes. La empresa, que es fuente de trabajo de más de 1500 personas, como consecuencia de las políticas nacionales sufre un prnunciado derrumbe en las ventas y su rentabilidad es negativa. Ante ello, le comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que presentó un pedido de ingreso en concurso preventivo de acreedores.

El sitio web “Data Gremial” precisó que la medida adoptada por los empresarios apunta a evitar la quiebra definitiva y darle margen a la empresa para renegociar sus compromisos financieros en medio de un derrumbe de ingresos sin precedentes.

La firma, controlada por Tapebicuá Investment Company, acumula pérdidas integrales por $172.634 millones en el semestre cerrado al 31 de mayo, en contraste con los $37.831 millones de ganancia que había registrado en el mismo período de 2024.

El colapso de las finanzas de Celulosa Argentina se explica principalmente por una caída del 44% en la facturación, que se redujo a $258.637 millones. En esta crítica situación influyeron los menores volúmenes de venta, la caída de los precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora.

Según puntualizó la empresa, las ventas totales se desplomaron un 52% respecto de 2024. En el mercado interno, el retroceso fue del 32% en toneladas vendidas, mientras que las exportaciones crecieron 104%, pero con márgenes mucho más bajos. El resultado fue dramático: el margen bruto quedó en -17% y el operativo en -31%.

Fuente: Data Gremial