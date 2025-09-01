La mayor productora de papel en picada: 1500 puestos de trabajo en riesgo
Se presentó en concurso preventivo de acreedores porque, entre otros aspectos, se ve afectada por una pronunciada caída de ingresos.
Un dramático momento atraviesa la conocida papelera Celulosa Argentina, fundada en 1929 y que tiene plantas en Santa Fe y Corrientes. La empresa, que es fuente de trabajo de más de 1500 personas, como consecuencia de las políticas nacionales sufre un prnunciado derrumbe en las ventas y su rentabilidad es negativa. Ante ello, le comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que presentó un pedido de ingreso en concurso preventivo de acreedores.
El sitio web “Data Gremial” precisó que la medida adoptada por los empresarios apunta a evitar la quiebra definitiva y darle margen a la empresa para renegociar sus compromisos financieros en medio de un derrumbe de ingresos sin precedentes.
La firma, controlada por Tapebicuá Investment Company, acumula pérdidas integrales por $172.634 millones en el semestre cerrado al 31 de mayo, en contraste con los $37.831 millones de ganancia que había registrado en el mismo período de 2024.
El colapso de las finanzas de Celulosa Argentina se explica principalmente por una caída del 44% en la facturación, que se redujo a $258.637 millones. En esta crítica situación influyeron los menores volúmenes de venta, la caída de los precios en términos reales y la pérdida de competitividad exportadora.
Según puntualizó la empresa, las ventas totales se desplomaron un 52% respecto de 2024. En el mercado interno, el retroceso fue del 32% en toneladas vendidas, mientras que las exportaciones crecieron 104%, pero con márgenes mucho más bajos. El resultado fue dramático: el margen bruto quedó en -17% y el operativo en -31%.
Fuente: Data Gremial
Más Noticias