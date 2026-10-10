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Un drama

Piden ayuda por Valentino, un nene de cinco años que tuvo un accidente

Iba en la moto con su madre camino a San Jerónimo y metió el pie en la rueda. En el Pediátrico le dijeron que necesita un aparato que los padres no pueden conseguir porque están sin trabajo. "Necesitamos ayuda urgente del gobierno", dijo la madre. 

Por redacción
| Hace 2 horas

En cuestión de minutos el pedido desesperado de una madre por la salud de su hijo se hizo viral en San Luis. Valentino Yair Fernández, un nene de 5 años, sufrió un accidente cuando iba en moto hacia San Jerónimo, donde vive.

 

 

El chico metió el pie en la rueda de la moto en la que iba con su madre y generó la caída, que le causó algunas lastimaduras. “Gracias a la ayuda de un hombre, que fue el único que en medio de la ruta que nos auxilió, porque nadie paraba a ayudarnos, lo pudimos llevar al hospital del norte”, contó la madre.

 

 

Pero las malas noticias no terminarían allí para la mujer. Aparentemente en el hospital se negaron a atender al niño (“hicieron abandono de persona y solo le pusieron agua en la herida”, acusó la madre), que tenía “el pie destrozado”.

 

 

Como no había ambulancia para trasladar a Valentino, el nene tuvo que ir en moto hasta el Hospital Pediátrico, donde quedó a la espera de un sistema de presión negativa para terminar las curaciones. “Se llama Vac y cuesta mucho dinero, no tenemos los medios para conseguirlo”, dijo que la mujer que agregó que tanto ella como su pareja están sin trabajo.

 

 

“Hoy mi hijo espera internado la intervención quirúrgica y no contamos con lo que nos piden los médicos. Necesitamos urgente ayuda del gobierno”, sostuvo la mujer.

 

 

El alias para colaborar con Valentino es bgiacomazzi.nx.ars

 

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