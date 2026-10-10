River derrotó con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto que descendió a la Primera Nacional
Los cordobeses se convierten en el primer equipo en perder la categoría a falta de cuatro fechas para terminar la fase regular del Torneo Clausura.
River derrotó, con lo justo, a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, resultado que concretó el descenso de los cordobeses a la Primera Nacional.
El gol del triunfo del "Millonario" en el reencuentro con su hinchada en el Monumental, lo hizo el defensor Marcos Acuña a los 6 minutos del inicio del partido, el cual por falta de eficacia, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió sobre el final, pero sin perder la ventaja.
Agencia Noticias Argentinas.
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