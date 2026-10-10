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River derrotó con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto que descendió a la Primera Nacional

Los cordobeses se convierten en el primer equipo en perder la categoría a falta de cuatro fechas para terminar la fase regular del Torneo Clausura.

Por redacción
| Hace 2 horas
River se quedó con el encuentro. Foto: NA.

River derrotó, con lo justo, a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, resultado que concretó el descenso de los cordobeses a la Primera Nacional.

 

 

El gol del triunfo del "Millonario" en el reencuentro con su hinchada en el Monumental, lo hizo el defensor Marcos Acuña a los 6 minutos del inicio del partido, el cual por falta de eficacia, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió sobre el final, pero sin perder la ventaja. 

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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