River derrotó con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto que descendió a la Primera Nacional

River derrotó, con lo justo, a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, en el encuentro pactado por la duodécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, resultado que concretó el descenso de los cordobeses a la Primera Nacional.

El gol del triunfo del "Millonario" en el reencuentro con su hinchada en el Monumental, lo hizo el defensor Marcos Acuña a los 6 minutos del inicio del partido, el cual por falta de eficacia, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió sobre el final, pero sin perder la ventaja.

Agencia Noticias Argentinas.