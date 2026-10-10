Gran actuación del handball juvenil de San Luis en el Argentino

El handball de San Luis demostró que sigue en la elite nacional en el Torneo Argentino que se desarrolló durante toda la semana en General Alvear, en Mendoza. El seleccionado masculino consiguió un notable tercer puesto, en tanto que el femenino terminó su participación en el cuarto lugar.

Ambas selecciones juveniles representaron a la provincia en un torneo muy exigente que reunió a combinados provinciales que son potencia a nivel país como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Las dos representaciones puntanas participaron en la categoría A.

Los chicos alcanzaron nuevamente el tercer puesto a nivel nacional y se consolidaron como una selección temible y muy bien armada, a lo que se le sumó el tesón de los integrantes que dejaron todo en cada partido.



Su recorrido incluyó un triunfo ante Córdoba por 20 a 14, otro ante Chubut por 29 a 19 y una derrota ante Atlántica por 32 a 24.

El seleccionado femenino, en tanto, también tuvo una destacada actuación en el Argentino y quedó entre los cuatros mejores. Las chicas demostraron compromiso, carácter y orgullo de defender los colores provinciales.



Más que el resultados, los entrenadores valoraron el crecimiento del equipo que le ganó 27 a 25 a Córdoba, 27 a 19 a San Rafael, 31 a 23 a Chubut, y perdió 39 a 24 con Femebal y 28 a 23 con Mendoza.