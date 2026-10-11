Los "50 festivales" empezaron mal: suspendieron el primero

El que iba a ser el primero de los 50 festivales con que la provincia intenta reanimar la temporada veraniega debió suspenderse por la lluvia. El encuentro por los 121 años de Fortuna, que se iba realizar el sábado, se reprogramó para finales de mes.

Con la decisión, el inicio del ciclo tuvo un revés antes de empezar. Las autoridades suspendieron prematuramente el festival el viernes a la mañana “debido a las inclemencias del tiempo”.

La celebración estaba prevista para el sábado con la actuación de Juan Fuentes y una serie de artistas locales pero debió suspenderse por las lluvias.

"Los 50 festivales" son el rejunte de las fiestas de los pueblos que históricamente se hacen en la provincia y que ahora se convirtieron en la acción más firme del Gobierno Provincial para recuperarse de tres temporadas turísticas nefastas en los años anteriores. Para dar el puntapié inicial habrá que esperar un tiempito más.