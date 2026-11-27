En la versión que “Parachutes producciones” presentará de “La sociedad de los poetas muertos” las protagonistas son alumnas que asisten a un colegio católico argentino, con lo que se modificó el universo de los personajes y la forma en la que se relacionan. Pero el centro de la trama, lo esencial del argumento, continúa estoico en la versión que 14 actrices y dos actores contarán con acento puntano de la clásica historia.

El estreno de la pieza será el domingo 29 de noviembre a las 20 en la sala Hugo del Carril, con entradas a 14 mil pesos que se pueden conseguir en entradalibre.com.ar, única vía para adquirir los tickets. Todavía quedan algunos.

La idea de adaptar la película protagonizada por Robin Williams fue de Sofía Sosa Amieva, hermana de la directora de la compañía, Abril Sosa Amieva. “Hacía bastante tiempo que ella tenía ganas de llevarla al teatro y si bien ya me acompañó en otros proyectos, esta vez asumió un rol diferente y se puso a cargo la escritura del guion”, dijo la directora y máxima responsable de la pieza.

La sensación que tienen ahora Abril y Sofía es que encontraron en la historia algo que les interesaba contar porque “más allá de su argumento, tiene conflictos y preguntas que siguen siendo muy actuales: qué hacemos con nuestras propias decisiones, cuánto lugar les damos a nuestros deseos y qué pasa cuando las expectativas de los demás empiezan a marcar el camino que deberíamos seguir”, enumeró Sosa Amieva.

El tono femenino se encuentra en las alumnas que son aconsejadas por el profesor y en otros personajes periféricos, como madres donde en la película había padres y –lo más interesante- la incorporación de obras de escritoras argentinas que matizan la trama.

“Llevar una historia de otro formato al teatro también implica tomar decisiones”, sostuvo Abril, quien junto a Sofía encontró maneras de resolver las situaciones que no pudieron trasladar de un formato a otro. “La intención fue respetar aquello que hace reconocible a esta historia, pero darle una identidad propia”, concluyó.

El juvenil elenco que se armó para la versión está integrado por actrices que se forman en la compañía y que durante el año desarrollaron distintas herramientas, que las llevaron a en mayo su primera experiencia de presentación frente al público. Después de eso, el grupo comenzó el trabajo específico para “La sociedad...”.

“Para mí –sostuvo la directora- era importante que el proceso no se limitara a aprender un texto y resolver las escenas. Dedicamos mucho tiempo a explorar quiénes son esos personajes, qué historia tienen, qué los moviliza y desde dónde actúan. Cada integrante de la sociedad tiene una personalidad muy definida y me interesaba que las actrices construyeran esas diferencias”.

“Parachutes” es una productora que hace dos años trabaja en la formación de artistas, con propuestas de actuación para teatro, cámara y danza para niños. Además, produce obras teatrales, shows y espectáculos de animación.

Este año fue importante para la academia, que suma unos 70 alumnos entre las distintas propuestas. “Vimos un crecimiento muy lindo tanto en el espacio de danza infantil como en el de actuación”, informó Abril, a quien le interesa que la formación no se limite únicamente a la práctica, sino que incluya el conocimiento, la exploración y el desarrollo de herramientas artísticas.

Para quienes vayan a ver la obra el domingo, la directora dejó una reflexión: “Hay algo de esta historia que tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con los jóvenes. Muchas veces, desde el lugar de los adultos, creemos saber qué es lo mejor para ellos y podemos terminar poniendo sobre sus hombros expectativas que no necesariamente coinciden con lo que desean. Lo veo desde mi experiencia como docente, pero también es un tema que me toca personalmente”.

Sosa Amieva consideró que los adultos necesitan aprender a acompañar a los chicos sin ser quienes decidan por ellos. “Escuchar sus inquietudes, respetar sus tiempos y darles la posibilidad de descubrir qué quieren hacer con sus vidas”, concluyó.