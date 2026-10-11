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"Mirindita" Merlo festejó a lo grande en Mendoza

El villamercedino Carlos Javier Merlo se impuso en la décima fecha de la competitiva Clase 3 que se corrió en el Autódromo General San Martín. Volvió a ganar después de cuatro años en la divisíón.

Por redacción
| Hace 3 horas

El piloto villamercedino Carlos Javier Merlo (VW Virtus) ganó la 10ª fecha del Campeonato 2026 del TN Clase 3, que se disputó en el circuito de 4.168 metros de extensión del autódromo “Ciudad de San Martín” de Mendoza.

 

 

El puntano ratificó la “pole position” obtenida el sábado al imponerse de punta a punta con el VW Virtus alistado por su propio equipo (la Scuderia Prema) y no darle posibilidad alguna a Leonel Pernía (Ford Focus), quien terminó como escolta a 0s734, destacó Campeones.

 

 

De esta forma, "Mirindita" Merlo volvió a ganar después de tres años en la Clase 3. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Julián  Santero (VW Virtus), en ese orden.

 

 

En el cuarto lugar llegó Agustín Canapino, en el quinto Jorge Barrio, en el sexto Thiago Martínez, séptimo fue Facundo Ardusso, octavo Lucas Vicino, noveno Ever Franetovich y décimo Facundo Chapur. 

 

 

Fuente: Campeones y Última Vuelta.

 

 

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