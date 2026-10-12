La historia de una foto en blanco y negro y de la restauración del escudo lleno de colores

La noticia de la restauración del escudo nacional por parte de los alumnos de la escuela N° 171 Pintor Bladimiro Melgarejo Muñoz, de Pozo del Molle, llegó a San Juan y generó un momento muy especial para la comunidad educativa de la zona. Un hombre, nieto de una docente que trabajó en la escuela, envió una foto que trasladó al inicio de una historia que todavía se escribe.

En la instantánea, en blanco y negro, se ve al exdirector del establecimiento, Víctor Reiloba, en un auto antiguo con varios de sus alumnos, junto al otro directivo de la escuela, Demetrio “Pobo” Alume. La envió José Bernart, nieto de la ex docente Silvia Gutiérrez de Abaca, e hizo que todos tuvieran una visión más directa sobre el momento de la confección del escudo, en 1973.

En aquel entonces, Reiloba y los alumnos del establecimiento rural tuvieron la idea de confeccionar con piedras y pintura donada un escudo nacional que quedó en la loma de un cerro pegado a la escuela. Cincuenta y tres años después, gracias a la iniciativa de un grupo de docentes y directivos, los 22 alumnos que asisten a la escuela en la actualidad lo restauraron y lo dejaron como nuevo con piedras y pintura donada.

El acto en el que se inauguró la nueva versión del escudo sucedió el fin de semana y contó con la presencia autoridades educativas, políticas y, por supuesto los alumnos y los habitantes de la zona

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la foto antigua, de la que se hicieron tres copias, una para el Museo Rosenda Quiroga, otra para que quede en la escuela y la otra donada a la familia de Reiloba.

“Es una foto que nunca antes se había visto y representa mucho para nosotros”, dijo la directora del escuela, Verónica Paredes, quien recibió por parte del Concejo Deliberante de San Francisco del Monte de Oro una ordenanza donde se declara de interés cultural la puesta en valor del escudo nacional.