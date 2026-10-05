Alumnos de una escuela rural restauraron un escudo nacional hecho hace 53 años

Desde 1973 un escudo nacional observa todos los días desde la loma de un cerro a los alumnos de la escuela N° 171 Pintor Bladimiro Melgarejo Muñoz, en Pozo del Molle, a pocos kilómetros de San Francisco del Monte de Oro. El sol, las lluvias y el paso del tiempo descoloraron y le sacaron brillo a la obra que hace 53 años ideó Víctor Reiloba, por entonces director del establecimiento.

Más de medio siglo después, la actual directora, Verónica Paredes, incentivó a los alumnos para que imiten la conducta que tuvieron los alumnos de entonces, que salieron a buscar piedras redondas y ayuda para confeccionar el escudo. Así, un vecino, Rubén Leyes, hizo el molde para dibujar el escudo y una fábrica de pinturas donó el material.

Pero desde entonces, la obra patria nunca tuvo una restauración, por lo que los 22 chicos que ahora asisten al establecimiento en la primaria y la secundaria tuvieron la iniciativa de arreglarlo, decorarlo y pintarlo. Los alumnos consiguieron donaciones de pinturas, cementos y pinceles y, coordinados por las docentes, se pusieron manos a la obra.

De los chicos que trabajaron en la restauración, 13 pertenecen al nivel secundario y 9 van a la primaria. Este año, en los Intercolegiales Culturales, la escuela participó con la historia de su histórico escudo y pasaron a la instancia regional.

La restauración toma otra valoración porque uno de los ex alumnos que hizo el escudo original es ahora excombatiente de Malvinas y otra es una prestigiosa docente de San Francisco que se jubiló como directora de escuela rural y hace cuatro años recibió una distinción a nivel nacional.

El escudo será reinaugurado el sábado 10 de octubre a las 18 en un acto al que está invitado todo el pueblo y que tendrá el descubrimiento de una placa conmemoratoria.

“Va a ser un homenaje a toda una generación, para que vean que se trabajo volvió a brillar en nuestra loma rural”, dijo Paredes, quien destacó el trabajo de las profesoras Mariela Mazzoca y Evelin Escudero, más el apoyo de la coordinadora Agustina García.