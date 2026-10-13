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Pelota paleta

Doble satisfacción de Emilia Villegas en la Patagonia

La ascendente exponente puntana se consagró campeona en el Torneo Patagónico Femenino y, además, fue distinguida como la “Mejor Jugadora” del certamen que se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia.

Por redacción
| Hace 2 horas

La puntana Emilia Villegas Heit sigue cosechando logros. Este fin de semana largo compitió en Comodoro Rivadavia, donde se consagró campeona en la cuarta fecha del Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta. Además, los organizadores la eligieron como la “Mejor Jugadora” del evento que reunió a pelotaris de toda la región.

 

 

El torneo exclusivo para mujeres que se disputó en el Club Tiro y Pelota Auto Club (Typac), con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, reunió a paletas de Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado, Río Colorado, Cipolletti, Viedma, Bariloche, Plottier, El Chocón y Buenos Aires.

 

 

Se desarrolló en las categorías Núcleo A y B y Goma A y B.

 

 

Emilia Villegas Heit, hija del consagrado Alfredo “Puly” Villegas sumo un nuevo título en su prometedora carrera. Vale recordar que, en los primeros días de octubre en Córdoba, conquistó el Campeonato Argentino de Menores junto a Tiago Gómez. En ese encuentro también fue nominada como la jugadora MVP del torneo.

 

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