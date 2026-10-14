Discapacidad: piden respuestas concretas y prioridad para las familias

Desde la Iglesia, remarcaron la urgencia de avanzar hacia soluciones efectivas que garanticen la continuidad de las prestaciones. Imagen ilustrativa. Foto: Diario Río Negro.

La Pastoral Social de la Diócesis de San Luis, junto a su obispo, Gabriel Barba, expresó su acompañamiento y respaldo al reclamo por la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones dedicadas a su atención integral.

El pronunciamiento surge tras la reunión mantenida el pasado 5 de octubre entre el Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, instancia en la que se entregó un documento con inquietudes y propuestas prioritarias para el sector.

Desde la Iglesia local destacaron la labor de la CEPAS al visibilizar la voz de numerosos hogares que suelen no ser escuchados, valorando al mismo tiempo la apertura al diálogo mostrada por los funcionarios nacionales.

No obstante, remarcaron la urgencia de avanzar hacia soluciones efectivas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la cobertura de tratamientos y la regularización de pagos justos tanto a profesionales como a entidades prestadoras en todo el territorio argentino.

El obispo Barba hizo especial hincapié en las realidades del interior del país, donde las distancias geográficas vuelven aún más compleja la asistencia cotidiana.

"Detrás de cada reclamo hay un rostro, una historia y una familia que no puede esperar", enfatizó la diócesis, ratificando además el compromiso de que las parroquias y capillas locales continúen consolidándose como espacios de contención, escucha y plena dignidad.

Finalmente, encomendaron la evolución de estas gestiones a la protección de Nuestra Señora del Rosario del Trono, con la expectativa de que el canal de diálogo abierto derive en respuestas concretas que devuelvan tranquilidad a las familias afectadas.