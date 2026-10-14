River y un empate con gusto a poco ante Sarmiento

River fue de menor a mayor y redondeó un mal partido ante Sarmiento, en el que le costó llegar con peligro y perdió la oportunidad de volver a la zona de clasificación, con un empate 1-1 en la adeudada undécima fecha de Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio "Eva Perón", el local comenzó en ventaja desde los 14 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo Julián Contrera, mientras que el defensor Gonzalo Montiel igualó en 26 del complemento.

El punto deja al equipo de Leonardo Ponzio en el noveno lugar de la zona B, con 17 puntos, mientras que el conjunto juninense es cuarto con 20 puntos y no pudo igualar al lote de punteros del grupo.

En la decimotercera fecha, el “Millonario” visitará a Belgrano el domingo 18 de octubre, desde las 20:15, mientras que los dirigidos por Facundo Sava recibirán a Barracas Central, el lunes 19 a las 19:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los tres minutos, con un centro que cayó al borde del área grande para el remate a la carrera del defensor Lucas Suárez, que impactó en el poste derecho del arquero Santiago Beltrán.

A los ocho minutos, el extremo Jhon Rentería recibió una pelota en cortada por el costado derecho del área y sacó un remate rápido, que fue bloqueado por un defensor y terminó en manos del guardameta rival.

Dos minutos después llegó por primera vez la visita, cuando un centro desde la derecha cayó pinchado al primer palo para la aparición de Sebastián Driussi, que definió en el aire e impactó su remate en el travesaño.

Sarmiento abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, con un avance por derecho y centro incisivo al área chica, donde apareció Julián Contrera para empujar la pelota al gol.

Ángel Correa intentó al arco por primera vez cuatro minutos después, con un disparo bajo y débil desde afuera del área, que fue contenido fácilmente por el arquero Thyago Ayala sobre su palo derecho.

A los 34 minutos, el mediocampista Tomás Galván recibió afuera del área y sacudió con un remate a media altura sobre el segundo palo, que Ayala pudo despejar con una buena atajada.

El local tuvo la primera llegada del complemento durante el primer minuto, con una pelota cruzada de Contrera al segundo palo para la definición de primera del lateral Santiago Salle, que no superó a Beltrán.

River no llegó en la segunda parte hasta los siete minutos, en una jugada en la que Thiago Almada llegó hasta la medialuna del área y abrió a la izquierda para que Correa defina, con un tiro carente de dirección.

El “Millonario” alcanzaba la igualdad a los 10 minutos de la segunda parte, con un cabezazo dentro del área de Montiel, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por una mano del mediocampista Fausto Vera, antes de tirar el centro.

Cuando iban 26 minutos de la segunda parte, una pelota en cortada excelente de Almada permitió un nuevo ingreso al área rival de Montiel, que encaró a Thyago Ayala y definió entre sus piernas, para el 1-1.

Un minuto más tarde, apenas ingresado al partido, el juvenil Lautaro Pereyra recibió en el vértice izquierdo del área y no dudó en disparar, con un remate que sufrió un desvío antes de ser rechazado por el arquero del conjunto juninense.

A los 32 minutos, un desborde por izquierda del lateral Francisco Ortega terminó en un centro atrás para la definición de primera de Pereyra, que abrió el pie derecho para definir al segundo poste, con un tiro que se fue apenas desviado.

En el segundo minuto de descuento del complemento, un córner al segundo palo habilitó el cabezazo de Nicolás Otamendi, que salió bajo y a las manos del guardameta rival.