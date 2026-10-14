Con cuatro puntanos, comienza el Mundial que Poggi no quiso que se jugara en San Luis

Cuatro representantes de la provincia que podrían haber jugado en su tierra chica serán parte de la Selección argentina que a partir del jueves 15 de octubre participará del Mundial absoluto de Pelota Vasca, que tiene sede compartida entre Buenos Aires y Uruguay, hasta el domingo 25.

El siete veces campeón del mundo Alfredo “Puly” Villegas, Andrés Villegas, Jorge Villegas y Nicolás Berruezo son los pelotaris que integran el combinado nacional que competirá con otros 14 países en nueve categorías.

El Mundial absoluto de pelota vasca fue anunciado en 2022 con San Luis como única sede y fue, también, el primer encuentro deportivo que el actual gobernador Claudio Poggi suspendió apenas asumió su mandato y comenzó con el ajuste y los recortes.

No era caprichosa la elección de la provincia como organizadora del Mundial y la presencia de cuatro jugadores en la grilla inicial lo confirma.

El primero en salir a la competencia será Berruezo, quien debutará el jueves –día de la inauguración- a las 18 contra Uruguay en la categoría frontón 30 metros individual, la modalidad de la que fue el primer ganador en Argentina, entre muchos otros títulos.

El resto de los puntanos jugará por primera vez el viernes, en diversos horarios. Alfredo estará en su especialidad Paleta cuero trinquete contra España a las 21, en el cierre de la jornada. En tanto que Andrés participará en Goma trinquete.

Finalmente Gabriel afrontará su primer partido el viernes a las 18 contra Francia con la intención de ser otra vez campeón del mundo, como sucedió en 2012.