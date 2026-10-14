Florencia Cordero, la primera puntana en jugar la Copa Libertadores

La participación de Belgrano de Córdoba en la edición de este año de la Copa Libertadores femenina será especial para el fútbol de San Luis ya que por primera vez una futbolista nacida en la provincia participará del certamen. La talentosa mediocampista Florencia Cordero ya está instalada en Ecuador para desde el jueves ser parte de la competencia.

Nacida en La Toma y con pasos por San Luis FC y Boca, la jugadora de 29 años se incorporó en septiembre de este año al “Pirata cordobés” en reemplazo de la lesionada Micaela Bulacio. Había empezado la temporada en el equipo de San Luis.

El primer partido del conjunto argentino será el jueves 15 a las 17 ante Independiente del Valle. Luego jugará el domingo 18 a la misma hora ante el poderoso Palmeiras y cerrará la fase de grupos el miércoles 21 a las 21 contra Universitario de Perú. Los dos primeros avanzarán a la siguiente etapa.

Florencia va a usar la camiseta número 23 en la Copa Libertadores en reemplazo de la 31 con la que juega en el torneo local. Además, compartirá la experiencia con Florencia Ceballos, ex compañera en San Luis FC.