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Boca venció a San Luis Fútbol Club y le arrebató la punta

El equipo de la Ribera ganó 2 a 0 en el complejo Pedro Pompilio y desplazó a las puntanas del primer puesto.

Por redacción
| Hace 2 horas

San Luis Fútbol Club dejó escapar la oportunidad de sostener el liderazgo. Boca se impuso este sábado como local, con dos goles de Agustina Arias en el segundo tiempo, y alcanzó los 25 puntos, uno más que el conjunto puntano.

 

 

Las visitantes tuvieron las ocasiones más claras durante la primera etapa, pero se encontraron con la arquera de Boca, que evitó que Victoria Vázquez abriera el marcador y fue una de las figuras del encuentro.

 

 

En el complemento, las locales lograron hacer la diferencia con el doblete de Arias y se quedaron con un triunfo que les permitió llegar a la punta antes del receso.

 

 

San Luis quedó como escolta, con 24 unidades, y buscará recuperar el liderazgo cuando se reanude la competencia, con las últimas cuatro fechas por disputar.

 

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