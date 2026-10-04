Colapinto brilló con una gran remontada y estuvo cerca de estar entre "los 10"

El argentino Franco Colapinto estuvo cerca de redondear una gran actuación en el Gran Premio de Bahréin. En una carrera complicada volvió a demostrar personalidad y capacidad de adaptación en una carrera marcada por las condiciones extremas y finalizó 13° después de haber largado desde la 21ª posición tras una doble penalización, en una competencia condicionada por la lluvia, las estrategias de neumáticos y una controversia que la FIA no aclaró durante el desarrollo de la prueba.

La carrera en el circuito de Sepang sufrió una demora de una hora y cuarenta minutos a raíz de las intensas precipitaciones, que dejaron sectores del trazado con importantes acumulaciones de agua. A ese escenario complejo se sumó una situación polémica protagonizada por la Federación Internacional del Automóvil, que no comunicó oficialmente determinados detalles durante la competencia y generó incertidumbre entre equipos, pilotos y aficionados.

El triunfo fue para Max Verstappen (Red Bull) que protagonizó una actuación impecable tras dominar de principio a fin en una pista exigente y con condiciones extremadamente variables.

Caótica carrera

La carrera que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, por la guerra en Medio Oriente (mantuvo el nombre de Bahréin solo por cuestiones comerciales), empezó de la peor manera para Colapinto, quien largó en la vigésima primera posición y además sufrió horrores por la estrategia de Alpine, que decidió sacarlo a pista con neumáticos blandos, lo cual lo hizo perder muchísimo tiempo en las primeras vueltas.

Incluso su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue víctima de esta desastrosa decisión de la escudería y, luego de muy pocos giros, ya había caído de la novena a la vigésima colocación.

Con el pasar de las vueltas, Colapinto comenzó a mejorar cada vez más su andar, tal como se esperaba luego de que le dedicara gran tiempo de las prácticas libres al ritmo de carrera, aunque el daño ya estaba hecho y la esperanza de una remontada era cada vez más irreal.

La única oportunidad que se le presentó a Colapinto se dio en las últimas vueltas, cuando ingresó un safety car mientras marchaba decimoquinto. Sin embargo, la carrera se relanzó con pocos giros por delante, por lo que el argentino pudo avanzar dos posiciones (una por el abandono del británico George Russell y otra por el adelantamiento a Oliver Bearman), para finalmente cruzar la bandera a cuadros en el decimotercer lugar.

Posiciones finales

Así quedaron las posiciones en el GP de Bahréin

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Lewis Hamilton (Ferrari)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Isack Hadjar (Red Bull)

6- Oscar Piastri (McLaren)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Lando Norris (McLaren)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Nico Hulkenberg (Audi)

12- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

13- Franco Colapinto (Alpine)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Pierre Gasly (Alpine)

17- Carlos Sainz Jr. (Williams)

18- Gabriel Bortoleto (Audi)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- George Russell (Mercedes)

21- Alexander Albon (Williams)

22- Valtteri Bottas (Cadillac)

Fuente: Canal 26 y Aire de Santa Fe