"Tenemos que volver a mirar hacia adentro"

La única vez que Mocchi actuó en San Luis, en un bar de calle Colón, le dejó a todo el que se lo pidiera su número de Whats app para que le escriban cuando quisieran. “Es mi forma de crear comunidad”, dijo el cantante y compositor uruguayo, que –aseguró- recibió muchos mensajes de sus seguidores puntanos.

Esta semana, los habitantes de Merlo y San Luis tendrán la chance de acrecentar ese grupo y de escuchar las canciones siempre certeras del autor. El viernes 9 de octubre estará en Amigxs de Merlo y al día siguiente llevará su guitarra, su poesía y a una pianista a Casa Azul, de Chacabuco 399.

El año pasado, Mocchi presentó “El frío que nos convoca”, que es hasta ahora su disco más reciente. Pero para su segunda visita el plan es otro: “Estoy haciendo un pasaje por todos mis discos y algunos inéditos porque, aunque estoy componiendo bastante, no tengo miras ni fechas de grabar un disco nuevo”, sostuvo en una charla con El Diario de la República.

La intención de la gira que emprendió el uruguayo es conocer ciudades más bien pequeñas y salas que alberguen públicos más reducidos. “Me di cuenta que hay que volver a mirar hacia adentro”, sostuvo y diferenció el hecho de tocar en espacios grandes, como lo hizo el año pasado, a hacer en espacios más chicos. “Me faltaba encontrarme con la gente en la intimidad, sentí que estaba perdiendo eso”.

“Te deja muchas cosas el hecho de tocar para pocas personas, entre ellas la certeza de que no todo está en la venta de tickets”, opinó Mocchi que, como es costumbre, trata de no averiguar mucho sobre un punto al que está por llegar por primera vez, como Merlo. “No sé ni cuántos habitantes tiene”, confesó.

Esa forma de trabajar le permitió soprenderse muchas veces, una de ella en San Luis el año pasado, cuando los productores, ante la baja venta previa, le propusieron suspender el recital. “Ni en pedo suspendo un show por esa razón”, respondió entonces y ahora, desconfiado de los números. “Al final, el concierto estuvo divino y el lugar estuvo lleno”, recordó.

En aquel encuentro la mayor cantidad de las canciones giraron sobre "El frío...", que tiene una versión muy personal de “Quién va a cantar”, de Rubén Rada, que contó con la participación del artista recientemente fallecido. La muerte del autor golpeó fuerte en Mocchi: “Rada atravesó mi vida entera, empecé a cantar Rada cuando iba a la escuela y lo sigo cantando ahora. Es el artista más grande que conocí”.

La apertura de caminos “al ser un artista negro que trascendió las clases sociales en los 80” fue unas de las cosas que más admiró Mocchi de Rubén. “Después, cuando lo conocí, me llamó la atención su humildad: nunca creí que iba a aceptar grabar en un disco mío ni ser invitado a la presentación”, dijo el cantante, quien también mencionó en su lista de admirados a Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso y Liliana Herrero, “grandes íconos de la música y de la humanidad. Son personas personas transformadoras”.