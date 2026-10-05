San Luis ya eligió sus representantes para Laborde

Una extensa jornada de malambo, danza y música que se realizó en el anfiteatro de la Calle Angosta permitió encontrar a los representantes puntanos que irán al Festival Nacional de Laborde, en Córdoba. El grupo de artistas pasó el preselectivo y ya tiene un objetivo para el verano.

Algunos nombres repetidos, valores que asoman y el orgullo de representar a la provincia se entremezclan entre los ganadores, quienes tendrán la responsabilidad de ser la cara puntana en Laborde, el “más argentino de los festivales”, que se realizará en enero, sin fecha anunciada aún.

El título de aspirante a campeón nacional por San Luis quedó en las manos y en los pies de Juan Cruz Palacios, que se sobrepuso a nombres con mucho arraigo en el folclore provincial y dio el golpe sobre el escenario para quedarse con el título. La mayor categoría del festival cordobés nunca fue ganada por un puntano.

Aquí la lista de todos los artistas que consiguieron el pase a Laborde el fin de semana en Villa Mercedes.

Malambo infantil

Lázaro Urquiza

Malambo menor

Vega Rivero Tiziano

Malambo juvenil

Quiroga Santino

Malambo juvenil especial

Sáez Francisco

Malambo veterano

Marcelo Martínez

Malambo de contrapunto

Sosa Pablo

Cuarteto combinado menor

Castillo - Vega - Guevara - Moraga

Conjunto de danza

Ballet Despertares

Solista de canto

Néstor Frías

Dúo de canto

Torres - Orozco

Recitador tradicional

Sacone Fabián

Pareja de danza

Entre Rios - Entre Rios

Paisana

Moreno Erica

Aspirante a Campeón Nacional

Palacios Juan Cruz