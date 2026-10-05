  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Lunes 05 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Lunes 05 de Octubre de 2026

EN VIVO

Puro malambo

San Luis ya eligió sus representantes para Laborde

El más argentino de los festivales tendrá a los puntanos sobre el escenario, como todos los años. El aspirante a Campeón nacional es Juan Cruz Palacios. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una extensa jornada de malambo, danza y música que se realizó en el anfiteatro de la Calle Angosta permitió encontrar a los representantes puntanos que irán al Festival Nacional de Laborde, en Córdoba. El grupo de artistas pasó el preselectivo y ya tiene un objetivo para el verano.

 

 

Algunos nombres repetidos, valores que asoman y el orgullo de representar a la provincia se entremezclan entre los ganadores, quienes tendrán la responsabilidad de ser la cara puntana en Laborde, el “más argentino de los festivales”, que se realizará en enero, sin fecha anunciada aún.

 

 

El título de aspirante a campeón nacional por San Luis quedó en las manos y en los pies de Juan Cruz Palacios, que se sobrepuso a nombres con mucho arraigo en el folclore provincial y dio el golpe sobre el escenario para quedarse con el título. La mayor categoría del festival cordobés nunca fue ganada por un puntano.

 

 

Aquí la lista de todos los artistas que consiguieron el pase a Laborde el fin de semana en Villa Mercedes.

 

 

 

Malambo infantil

 

Lázaro Urquiza

 

 

Malambo menor

 

Vega Rivero Tiziano

 

 

Malambo juvenil

 

Quiroga Santino

 

 

Malambo juvenil especial

 

Sáez Francisco

 

 

Malambo veterano

 

Marcelo Martínez

 

 

Malambo de contrapunto

 

Sosa Pablo

 

 

Cuarteto combinado menor

 

Castillo - Vega - Guevara - Moraga

 

 

Conjunto de danza

 

Ballet Despertares

 

 

Solista de canto

 

Néstor Frías

 

 

Dúo de canto

 

Torres - Orozco

 

 

Recitador tradicional

 

Sacone Fabián

 

 

Pareja de danza

 

Entre Rios - Entre Rios

 

 

Paisana

 

Moreno Erica

 

 

Aspirante a Campeón Nacional

 

Palacios Juan Cruz

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo