San Luis ya eligió sus representantes para Laborde
El más argentino de los festivales tendrá a los puntanos sobre el escenario, como todos los años. El aspirante a Campeón nacional es Juan Cruz Palacios.
Una extensa jornada de malambo, danza y música que se realizó en el anfiteatro de la Calle Angosta permitió encontrar a los representantes puntanos que irán al Festival Nacional de Laborde, en Córdoba. El grupo de artistas pasó el preselectivo y ya tiene un objetivo para el verano.
Algunos nombres repetidos, valores que asoman y el orgullo de representar a la provincia se entremezclan entre los ganadores, quienes tendrán la responsabilidad de ser la cara puntana en Laborde, el “más argentino de los festivales”, que se realizará en enero, sin fecha anunciada aún.
El título de aspirante a campeón nacional por San Luis quedó en las manos y en los pies de Juan Cruz Palacios, que se sobrepuso a nombres con mucho arraigo en el folclore provincial y dio el golpe sobre el escenario para quedarse con el título. La mayor categoría del festival cordobés nunca fue ganada por un puntano.
Aquí la lista de todos los artistas que consiguieron el pase a Laborde el fin de semana en Villa Mercedes.
Malambo infantil
Lázaro Urquiza
Malambo menor
Vega Rivero Tiziano
Malambo juvenil
Quiroga Santino
Malambo juvenil especial
Sáez Francisco
Malambo veterano
Marcelo Martínez
Malambo de contrapunto
Sosa Pablo
Cuarteto combinado menor
Castillo - Vega - Guevara - Moraga
Conjunto de danza
Ballet Despertares
Solista de canto
Néstor Frías
Dúo de canto
Torres - Orozco
Recitador tradicional
Sacone Fabián
Pareja de danza
Entre Rios - Entre Rios
Paisana
Moreno Erica
Aspirante a Campeón Nacional
Palacios Juan Cruz
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