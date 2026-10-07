Nancy Sosa y Karina Mantelli volvieron a burlarse de Anabela Lucero

Anabela Lucero fue víctima nuevamente de vejámenes, malos tratos, burlas y actos de autoritarismo en el Servicio Penitenciario Provincial. A los cinco días que tuvo que pasar aislada en un calabozo, ahora le sumaron un nuevo episodio con la única intención de exponerla.

Fue este lunes, al ser trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo” donde le iban a realizar una tomografía. Como siempre la llevaron fuertemente custodiada y tras la espera que tuvo que cumplir, le informaron que no le iban a hacer el estudio porque no tenía turno.

Lo sucedido generó la lógica indignación de su entorno, debido a la preocupación que hay por su estado de salud, tras el golpe que sufrió y que le ocasionó una lesión que necesita ser tratada por un especialista.

Desde el minuto cero de su encierro dispuesto por el juez Santiago Ortiz, con la complicidad del fiscal José Olguín, la ministra de Seguridad Nancy Sosa y la directora del Servicio Penitenciario Karina Mantellli le tiraron toda la rigurosidad del sistema carcelario a Lucero.

No está condenada y la tratan como tal. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y pese a ello, la alojaron en un pabellón que es compartido por internas que cumplen una condena.

Sus abogados, debido a los vejámenes, condiciones inhumanas a la que es sometida y atropellos que sufre, han planteado varios recursos ante el riesgo que corre su salud, pero Ortiz los rechazó sistemáticamente.

Por ello, adelantaron que van a llevar la situación de Anabela Lucero ante organismos de derechos humanos y de prevención de la tortura.