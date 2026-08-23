RIver empató en Liniers y se le viene la vuelta por la Copa Sudamericana

River se durmió luego de jugar un primer tiempo aceptable y, ante un rival que comenzó a crecer, desperdició una ventaja de dos goles e igualó 2-2 con Vélez, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de que el local arranque en ventaja con tantos del enganche Ángel Correa y el defensor Thiago Silvero en contra, en 10 y 42 minutos del primer tiempo, mientras que los autores de la igualdad fueron los mediocampistas Diego Valdés, a los 16 minutos del complemento, y Manuel Lanzini, en 33 del segundo tiempo.

El empate deja al “Millonario” en el decimotercer puesto de la zona B, con cuatro unidades en seis partidos, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto es tercero en el grupo A, con 12 puntos.